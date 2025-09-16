„Vilnius Shalom Festival“: nuo šofaro garsų iki klasikos, džiazo ir klezmerio koncertų

Rugsėjo 21 – spalio 21 dienomis sostinėje įvyks tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis „Vilnius Shalom Festival“. Jo programa apims unikalų Šofarų Maršą, edukacines veiklas bei aukšto meninio lygio klasikinės, džiazo ir klezmerio muzikos koncertus, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.
Festivalyje dalyvaus Be‘er Ševos savivaldybės pučiamųjų orkestras, Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, valstybinis choras „Vilnius“, tenoras iš Izraelio Felix Livshitz bei atlikėjai iš Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos ir JAV.
Festivalio išvakarėse Edita Didenkienė kalbina jo sumanytoją, VšĮ „Prabudimo orkestras“ vadovą Tadą Daujotą.
Šaltinis: LRT.lt
– Kaip gimė idėja surengti žydiškos muzikos ir kultūros festivalį?
– Idėja vystėsi labai organiškai. 2021 metais kompozitorius Jievaras Jasinskis pagal mano parašytą scenarijų sukūrė „Simfoniją iš Šiaurės Jeruzalės“, 2021-2023 metais vyko šio muzikinio projekto pristatymai Lietuvoje ir Izraelyje, o 2023 metų rudenį, bendradarbiaudami su valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“ pagal Jievaro Jasinskio muziką pastatėme šokio ir muzikos spektaklį „Šokio simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“ ir net nepastebėtai buvome įtraukti į žydiškos muzikos ir kultūros renginių sūkurį. Aplink mus su žmona pradėjo burtis iniciatyvūs žmonės, kuriems svarbu Lietuvoje puoselėti žydiškos kultūros identitetą, todėl pernai žengėme žingsnį ir surengėme „Shalom Culture & Music Festival“. Renginiai vyko net 7 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Šiemet nusprendėme festivalį daryti tik Vilniuje ir stiprinti mūsų sostinės, kuri kadaise vadinosi Šiaurės Jeruzale arba Lietuvos Jeruzale, kultūrinį identitetą.
Kitas aspektas, kuris man jau seniai nedavė ramybės, jog nepaisant to, kad žydai Lietuvoje gyvena daugybę šimtmečių, labai mažai mūsų tautiečių žino apie hebrajiškas šventes ir jų reikšmę. Todėl festivalio metu siekiame edukuoti visuomenę ir dalį renginių organizuojame per svarbiausias hebrajiškas rudens šventes: Roš Hašana (Naujieji metai), Jom Kippur (Atpirkimo diena) ir Sukkot (Palapinių šventė).
Šofarų maršas, 2024. | V. Antanavičiūtės nuotr.
– Pernai, švenčiant hebrajiškus Naujuosius metus surengėte Šofarų maršą. Šiais metais būtent šiuo renginiu prasidės jūsų organizuojamas festivalis. Kaip gimė ši idėja?
– Šofaras – tai senovinis hebrajiškas ragas – biblinis instrumentas, kuris judaizmo liturgijoje yra pučiamas būtent per rudens šventes – Roš Hašana (Jom Teruach – Trimitų šventė, hebrajiški Naujieji metai) ir Jom Kippur (Atgailos diena). Aš juo groju daugiau kaip 15 metų ir širdyje turiu didelį troškimą šį instrumentą populiarinti visuomenėje. Būtent taip ir gimė „Simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“, nes pirminė šio projekto mintis buvo integruoti šofarą į šiuolaikinę muziką.
Mintis suorganizuoti Šofarų Maršą gimė kažkaip spontaniškai, ir pernai, švenčiant 5785 metus pagal hebrajiškąjį kalendorių, Vilniaus gatvėmis nusidriekė pirmasis tarptautinis Šofarų Maršas, kuriame dalyvavo 15 šofarus pučiančių atlikėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos bei šią idėją palaikantys sostinės gyventojai ir svečiai. Pernai šventinę eiseną norėjome pradėti ant Gedimino kalno, taip simboliškai pagerbdami Lietuvos Didįjį Kunigaikštį, kurio laiškai plačiai atvėrė žydams duris atvykti į mūsų šalį. Deja, dėl remonto darbų negalėjome eisenos pradėti kalno viršūnėje, todėl susirinkome papėdėje ir nešdami Šofarų Marše dalyvaujančių valstybių vėliavas Vilniaus gatvėmis žygiavome į Rotušės aikštę, kur mus su tradiciniais Roš Hašana patiekalais pasitiko Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atstovai. Tai buvo tikrai išskirtinis susitikimas, kurį lydėjo žydiška muzika ir šokiai, o renginio metu sklandė džiaugsmo, meilės bei draugystės dvasia. Mums tai buvo liudijimas, kad šią iniciatyvą turime tęsti.
Šiemet Šofarų Maršą organizuosime rugsėjo 21 dieną, sekmadienį, 5786 metų pagal hebrajiškąjį kalendorių išvakarėse. Kadangi didžioji dauguma šofarais grojančių atlikėjų yra iš skirtingų šalių susirinkę krikščionys, todėl šventinę eiseną nusprendėme pradėti ant Trijų Kryžių kalno ir visi drauge, nešdami savo šalių vėliavas žygiuosime į Vilniaus Rotušės aikštę, kur įvyks „Vilnius Shalom Festival“ atidarymo koncertas. Tikiu, kad tai bus išskirtinė šventė, kurią lydės nuotaikinga muzika ir šokiai, o renginio metu mus visus džiugins viena garsiausių Lietuvos klezmerio grupių – Rakija Klezmer Band bei specialiai šiam festivaliui suburtas žydiškos muzikos kolektyvas Vilnius Shalom Band, jungiantis atlikėjus iš Lietuvos, Ukrainos ir Airijos.
Šofarų maršas, 2024. | V. Antanavičiūtės nuotr.
Manau, kad tai labai logiška žydiškos muzikos ir kultūros festivalį pradėti būtent per hebrajiškus Naujuosius metus, nes mes visi drauge – lietuviai, žydai ir kitų tautų žmonės atversime naują puslapį, drauge melsimės taikos, vienybės ir santarvės Lietuvai, Izraeliui ir Ukrainai bei drauge pūsime šofarus pranašaudami naujos pradžios viltį. Šofaro garsas – tai ne tik senovinis ritualas, bet galingas kvietimas pabusti dvasiškai, atsigręžti į esmines vertybes: meilę artimui, gailestingumą, atleidimą. Tuo pačiu tai ir simbolinis tiltas tarp kartų, tikėjimų bei tautų – priminimas, kad tik bendrystėje galime kurti taikų ir prasmingą pasaulį. Festivalio atidarymas per Roš Hašaną – tai kvietimas kiekvienam susimąstyti, ką galime atnešti į šiuos naujus metus: ar tai bus pyktis ir susiskaldymas, ar supratimas ir bendras siekis gyventi taikoje.
– Kokie atlikėjai iš užsienio šiemet atvyksta į festivalį?
– Mums didelė privilegija, kad šiemet festivalio uždarymo koncerte sulauksime garbingų svečių iš Izraelio – Be’er Ševos savivaldybės pučiamųjų orkestro, kurie drauge su valstybiniu choru „Vilnius“ atliks Lietuvos žydų gelbėtojams skirtą muzikinę programą. Koncertas įvyks spalio 21 dieną LVSO koncertų salėje ir tikiu, kad tai bus vienas gražiausių šio festivalio muzikinių akcentų.
Rugsėjo 23 dieną Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje įvyks Lietuvos žydų genocido dienai skirtas festivalio koncertas. Jo metu operos solistas Rafailas Karpis, smuikininkas Dainius Peseckas ir Artūro Dambrausko vadovaujamas valstybinis choras „Vilnius“ atliks lietuvių ir žydų kompozitorių kūrinius. Išskirtinis renginio svečias – Jungtinėse Valstijose gyvenantis litvakų kilmės kompozitorius Lee Kesselman, kurio muzika taip pat skambės koncerto metu. Lietuvos publika jau turėjo galimybę susipažinti su jo kūryba – kelis kartus Vilniuje ir Kaune skambėjo pagal Vilniaus getą išgyvenusio poeto Abraomo Suckeverio eiles sukurtas Lee Kesselmano kūrinys „Wagon of Shoes“. Šiemet Rafailas Karpis su valstybiniu choru „Vilnius“ turės išskirtinę galimybę šį kūrinį atlikti drauge su pačiu kompozitoriumi.
Leon Gurvitch. | H. Mielke nuotr.
Festivalio programoje viešės dar vienas labai įdomus litvakų kilmės atlikėjas – Hamburge gyvenantis kompozitorius, dirigentas ir pianistas Leon Gurvitch. Spalio 1 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyks šio kompozitoriaus sukurtos „Anne Frank siuitos“ premjera Lietuvoje, kurią jis atliks drauge su violončelininku Roku Vaitkevičiumi.
Vienas jautriausių festivalio renginių – koncertas, skirtas spalio 7-osios aukų atminimui. Jo metu pasirodys tenoras iš Izraelio Felix Livshitz ir Florencijoje studijas baigusi jaunosios kartos operos solistė Giedrė Kisieliūtė. Jiems akomponuos labai subtilus ansamblis – Paulius Berūkštis (fortepijonas, fleita), Miglė Sakavičiūtė (arfa), Marius Sakavičius (violončelė), Davit Avetisyan (saksofonai, dudukas) ir Tadas Daujotas (šofarai). Programoje, skirtoje prieš dvejus metus „Hamas“ teroristų įvykdytų žudynių aukoms atminti, skambės kūriniai hebrajų, jidiš, anglų ir prancūzų kalbomis. Renginys įvyks spalio 8 dieną Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje.
– Kokie dar išskirtiniai festivalio akcentai laukia muzikos mylėtojų šiais metais?
– Pernai septyniose Lietuvos sinagogose surengėme Šofarų edukacijas. Šiemet, spalio 2-ąją, per hebrajišką šventę Jom Kipur, senovinių hebrajiškų ragų – šofarų paslaptis pristatysime „Vilnius Shalom Festival“ programoje. Edukacija vyks Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Jos metu pasakosiu apie šio archajiško instrumento istoriją, pademonstruosiu, kaip juo grojama, bei pristatysiu projektus, kuriuose šofaras suskambėjo šiuolaikinėje muzikoje. Renginį papildys bajano virtuozo Yevgenii Musijets atliekamos žydiškos melodijos.
Groja Tadas Daujotas. „Simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“. | R. Ravinskaitės nuotr.
Šiemet minime du svarbius jubiliejus – Žydų mokslinių tyrimų instituto YIVO 100-metį ir nacionalinės premijos laureato, žymaus litvakų kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo 80-metį. Siekiant įprasminti šias svarbias sukaktis festivalio programoje bus surengti atminimo koncertai.
Rugsėjo 29 dieną Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje bus surengtas Žydų mokslinių tyrimų instituto YIVO 100-mečiui skirtas koncertas, kurio metu muzikinę programą atliks operos solistas, bosas Joris Rubinovas ir pianistas bei fleitininkas Paulius Berūkštis.
Spalio 16 dieną Vilniaus choralinėje sinagogoje įvyks Anatolijaus Šenderovo 80-mečiui skirtas koncertas, kurio metu į amžinybę iškeliavusio maestro kūrybą atliks Modesto Barkausko vadovaujamas Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, operos solistas Rafailas Karpis ir tarptautinio pripažinimo sulaukusi smuiko virtuozė Dalia Dėdinskaitė.
Spalio 19 dieną žiūrovus kviesime į Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų, kuriame įvyks labai įdomi džiazo kolaboracija: po truputį laurus besiskinantis kolektyvas iš Vilniaus „21st Century Quintet“ drauge su džiazo vokaliste ir fleitininke Rugile Daujotaite pristatys specialiai festivaliui rengiamą muzikinę programą „Džiazas prieš antisemitizmą“.
– Ar tiesa, kad visi festivalio renginiai yra nemokami?
– Mūsų tikslas populiarinti žydišką muziką ir kultūrą Lietuvoje, todėl šiemet visi „Vilnius Shalom Festival“ renginiai bus nemokami. Siekiant išvengti spūsties, į renginius, kurie vyks uždarose erdvėse, būtina užsiregistruoti.
– Kokią matote festivalio ateities viziją?
– Lietuvoje vyksta nemažai žydų kultūros renginių, tačiau iki šiol neturime tokio muzikos festivalio, kuris garsintų Vilnių kaip Šiaurės Jeruzalę visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Krokuvos žydų kultūros festivalis sėkmingai vyksta nuo 1988 metų ir pritraukia tūkstančius žydiškos muzikos ir kultūros mylėtojų iš visos Lenkijos bei užsienio šalių. Krokuva, kaip ir Vilnius, turi didelę žydišką istoriją ir žymių žydų asmenybių paveldą, todėl mūsų tikslas – panašiai atgaivinti ir įprasminti Vilniaus, kadaise buvusio vieno iš svarbiausių Rytų Europos žydų centrų, tapatybę per muziką, meną ir gyvą kultūros patyrimą.
Norėtume, kad „Vilnius Shalom Festival“ taptų ne tik muzikos renginiu, bet ir platforma atminties kultūrai, tarpkultūriniam dialogui, edukacijai ir meno rezidencijoms. Vienas iš svarbiausių mūsų tikslų – pasitelkiant muziką ir meną skatinti pagarbą ir supratimą tarp tautų bei kovoti prieš šiuolaikines antisemitizmo apraiškas. Siekiame, kad šis festivalis įtvirtintų Vilnių žemėlapyje kaip miestą, kuris puoselėja žydų paveldo atminimą, vertina kultūrų įvairovę ir stato tarp tautų meilės tiltus.
Norime, kad festivalis augtų natūraliai – palaipsniui plečiant programą, įtraukiant vis daugiau partnerių iš Lietuvos ir užsienio, įvairių menų atstovus, jaunimo iniciatyvas ir skirtingas bendruomenes. Mūsų vizija – kad „Vilnius Shalom Festival“ taptų šviesos švente, kalbančia apie taiką, viltį, atmintį ir bendrystę.
„Vilnius Shalom Festival“ vyks nuo rugsėjo 21 d. iki spalio 21 d.