Geros muzikos ir prisiminimų vakaras

Puikūs koncertai ir parodos, susitikimai su ryškiomis asmenybėmis ir nacionalinę filharmoniją papuošę legendinių žydų kilmės atlikėjų – smuikininkų Eugenijaus Paulausko ir Aleksandro Livonto, dainininkės Nechamos Lifšicaitės bei dirigento Hermano Perelšteino – bareljefai. Tai darbai, kurių dėka „Vilnius – Lietuvos Jeruzalė“ ryškiai išsiskyrė iš kitų žydų bendruomenių.
Po jo už puikų vadovavimą pirmininkui dėkojo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius Micjail Segal
Labai simboliška, kad, baigdamas savo penkerių metų kadenciją, pirmininkas Algirdas Malcas žydų bendruomenės narius ir bičiulius pakvietė į išskirtinį koncertą, kuriame gražiausius Čiurlionio, Šenderovo ir net Gorbulskio kūrinius atliko smuikininkė Dalia Dėdinskaitė, tenoras Rafailas Karpis, violončelininkas Glebas Pyšniakas ir pianistas Darius Mažintas.
Po jautraus muzikantų pasirodymo už bendruomenei dovanotą nuoširdų rūpestį ir meilę Algirdui dėkojo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius Michail Segal, o vėliau susirinkusieji dalijosi smagiomis istorijomis ir prisiminimais, nuspalvinusiais praeitį.
