Panevėžyje – viešnia iš Londono žydų bendruomenės

Šią savaitę Panevėžio miesto žydų bendruomenėje (PŽB) lankėsi Urtė Budavičiūtė, viešnia iš Didžiosios Britanijos sostinės Londono, vienos iš žydų bendruomenės.
Viešnios vizitas tapo gražia proga užmegzti naujus tarptautinius ryšius, pasidalinti patirtimi bei aptarti galimas bendradarbiavimo kryptis ateityje.
Pati Urtė baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją, mokėsi gerai, dar mokykloje domėjosi žydų istorija bei jų papročiais.
Vėliau įstojo į Londono Middlesex universitetą, tai yra vienas geriausių universitetų Didžiojoje Britanijoje, įsikūręs pačiame Londone. Baigusi mokslus dirba žydų firmoje.
Ji domėjosi Panevėžio žydų bendruomenės istorija, veikla šiandien ir jos vaidmeniu saugant bei puoselėjant žydų kultūrinį paveldą Panevėžyje bei Lietuvoje.
Su bendruomenės veikla ją supažindino ilgametis pirmininkas Gennady Kofman.
Jis išsamiai papasakojo apie žydų bendruomenės gyvavimą Panevėžyje nuo seno, pristatė svarbiausius istorinius įvykius, aptarė Holokausto laikotarpio tragedijas bei pokario žydų gyvenimo specifiką Panevėžio mieste.
Viešnia turėjo galimybę susipažinti su Panevėžio žydų bendruomenės archyvu, kuriame saugomi vertingi dokumentai, fotografijos ir istoriniai liudijimai.
Pasirašiusi svečių knygoje, ji neslėpė emocijų ir dėkingumo už šiltą priėmimą.
Didelį įspūdį paliko ir dovanota knyga apie Panevėžio žydų istoriją ir Holokaustą.
Urtė Budavičiūtė nuoširdžiai padėkojo už šį prasmingą leidinį, pabrėždama, jog knyga taps ne tik asmeniniu prisiminimu, bet ir vertingu šaltiniu, padėsiančiu gilinti žinias apie Lietuvos žydų paveldą.
Susitikimo metu viešnia taip pat pasidalijo įžvalgomis apie Londono žydų bendruomenės gyvenimą.
Ji pasakojo apie ten vykstančius kultūrinius renginius, švietimo programas, bendruomenines šventes ir tradicijų puoselėjimą.
Pasak jos, bendruomenė Londone aktyviai stengiasi įtraukti platesnę visuomenę į žydų kultūros pažinimą bei skatinti tarpkultūrinį dialogą.
Ypatingą dėmesį ji skyrė vienai iniciatyvai, kuria ypač didžiuojasi.
Jau penktus metus iš eilės įmonė, kurioje ji dirba, atsakinga už pagrindinės Menoros projektavimą Londone.
Ši Menora kasmet iškilmingai įžiebiama Trafalgaro aikštėje per Chanukos šventę, suburiant tūkstančius žmonių; tiek žydų bendruomenės narių, tiek miesto gyventojų bei svečių.
Urtė taip pat domėjosi, kaip vyksta renginiai Panevėžio žydų bendruomenėje: minėjimai, kultūriniai susibūrimai, šventės bei edukacinės iniciatyvos.
Ji džiaugėsi, kad ir mažesnėse bendruomenėse, tokiose kaip Panevėžys, aktyviai saugomas žydų paveldas, perduodamos tradicijos bei kuriamas gyvas ryšys tarp praeities ir dabarties.
Tokie susitikimai – ne tik simbolinis ryšys tarp skirtingų šalių žydų bendruomenių, bet ir prasmingas bendradarbiavimo žingsnis, atveriantis duris naujoms idėjoms, projektams ir draugystėms.