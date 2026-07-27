Lietuvos apeliacinis teismas: Žemaitaitis kurstė neapykantą prieš žydus ir šiurkščiai menkino Holokaustą

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Seimo narį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir šiurkštaus Holokausto menkinimo. Teismas padidino pirmosios instancijos teismo skirtą baudą nuo 5 000 iki 10 000 eurų, konstatavęs, kad pirminė bausmė neatitiko padarytų nusikalstamų veikų sunkumo.
Teismas nustatė, kad R. Žemaitaitis, eidamas Seimo nario pareigas, sistemingai ir viešai tyčiojosi iš žydų, juos niekino, kurstė neapykantą žydų tautybės žmonėms, iškraipė istorinius faktus ir sąmoningai skatino tautinę nesantaiką bei priešpriešą tarp lietuvių ir žydų bendruomenės. Teismas taip pat konstatavo, kad Holokausto lyginimas su sovietų nusikaltimais bei žydų apibūdinimas nužmoginančiais epitetais yra nusikalstama Holokausto menkinimo forma.
Baudžiamoji byla buvo iškelta dėl 2023 m. viešų R. Žemaitaičio pasisakymų ir įrašų socialiniuose tinkluose. Atskiroje konstitucinėje byloje Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau buvo pripažinęs, kad šiais veiksmais jis sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vertinimu, šis sprendimas dar kartą patvirtina, kad demokratinė valstybė grindžiama ne tik teisėmis ir laisvėmis, bet ir atsakomybe. Saviraiškos laisvė negali būti naudojama kaip priedanga neapykantai kurstyti, antisemitizmui skleisti ar Holokaustui menkinti.
P. Peleckio / BNS nuotr.