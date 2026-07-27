„Išėjusių balsai“ – Klaipėda pagerbs čia nužudytus žydus

Liepos 30 d. 16 val. Klaipėdos žydų bendruomenė kviečia į senosiose žydų kapinėse (Sinagogų g. 13, Klaipėda) vyksiantį renginį „Išėjusių balsai“, kurio metu bus perskaitytos 1225 šiose kapinėse palaidotų žmonių pavardės.
Renginio metu taip pat bus atidengtos simbolinės macevos – žydų antkapiniai paminklai, įamžinsiantys sunaikintų kapinių atminimą.
Su Klaipėdos žydų kapinių istorija supažindins prof. dr. Ruth Leiserowitz. Šios teritorijos istorija tapo iškalbingu dviejų totalitarinių režimų – nacistinio ir sovietinio – palikimo liudijimu: vienas sunaikino miesto žydų bendruomenę, kitas naikino atminti ir ilgam nustūmį į užmarštį jos ankstesnę istoriją.
Klaipėdos žydų bendruomenės teatro „Šatil“ aktoriai padės atkurti prieškario atmosferą.
„Praeitis gyva, kol ją prisimename. Ateitis prasideda, kai nešame ją kartu.”
Projekto organizatorė – Klaipėdos žydų bendruomenė.
Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir Tautinių mažumų departamentas.
Projekto partneriai – istorijos ir kultūros draugija „Jews in East Prussia“ ir Mažosios Lietuvos muziejus, Klaipėdos Tautinių kultūrų centras ir „Geros valios fondas“.