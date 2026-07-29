Netekome iškilaus litvako, Lietuvos žydų atminties saugotojo Arie Ben-Ari Grodzensky

Su liūdesiu pranešame šiandien po kovos su sunkia liga, netekome Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos pirmininko, ilgamečio litvakų bendruomenės puoselėtojo, Lietuvos ir Izraelio ryšių stiprintojo Arie Ben-Ari Grodzensky (1946 – 2026).
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Arie Ben-Ari Grodzensky šeimai – žmonai Bellai, vaikams, artimiesiems ir visai litvakų bendruomenei.
Atsisveikinti su velioniu bus galima penktadienį, liepos 31 d.. 11 val. Kiryat Ono „Beit Shalom“ kapinėse.
Arie Ben-Ari Grodzensky buvo žmogus, visą savo gyvenimą puoselėjęs stiprų ryšį su Lietuva – savo gimtine, jos istorija ir žmonėmis. Gimęs Lietuvoje, jis čia įgijo aukštąjį išsilavinimą, baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1972 metais su šeima išvyko į Izraelį, kur savo profesines žinias ir gebėjimus pritaikė dirbdamas karo pramonėje.
Tačiau svarbiausia jo gyvenimo misija buvo ne tik profesinė veikla. Arie Ben-Ari Grodzensky daugelį metų aktyviai rūpinosi litvakų paveldo, istorinės atminties ir Holokausto aukų atminimo išsaugojimu. Vadovaudamas Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijai, jis telkė litvakus Izraelyje ir visame pasaulyje, puoselėjo ryšius su Lietuva ir siekė, kad žydų istorija bei tragiškas Holokausto palikimas būtų pažįstami ir ateities kartoms.
Jo asmeninę istoriją ženklino Holokausto tragedija. Arie Ben-Ari Grodzensky šeima buvo viena iš tūkstančių Lietuvos žydų šeimų, nacių okupacijos metu patyrusių genocidą. Jo seneliai, dėdės ir pusbroliai buvo nužudyti Alytaus krašte. Ši skaudi patirtis lėmė tvirtą Arie įsitikinimą, kad istorinė tiesa turi būti pripažįstama ir perduodama toliau.
„Holokausto pamiršti neįmanoma“, – ne kartą pabrėžė litvakas, kalbėdamas apie būtinybę išsaugoti atmintį ir ugdyti jaunąją kartą. Jam buvo svarbu ne tik prisiminti praeitį, bet ir kurti pagarba bei tiesa grįstą ateitį.
Arie Ben-Ari Grodzensky didžiavosi savo litvakiškomis šaknimis ir visada pabrėždavo, kad litvakų indėlis į Izraelio ir pasaulio mokslą, kultūrą bei valstybės kūrimą yra neatsiejama istorijos dalis. Jis tikėjo išsilavinimo, darbo ir bendruomeniškumo galia.
Jis buvo aktyvus Lietuvos žydų bendruomenės narys. Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijai prisijungus prie Lietuvos žydų bendruomenės, jis įžvelgė šio žingsnio svarbą, stiprinant pasaulio litvakų vienybę ir ryšius su istorine tėvyne.
Arie Ben-Ari Grodzensky iki gyvenimo pabaigos jautė atsakomybę už Lietuvos žydų istorijos išsaugojimą. Jis buvo vienas iš tų žmonių, kurie savo gyvenimu liudijo, kad atmintis nėra vien praeities prisiminimas – tai pareiga ateičiai.
Netekome žmogaus, kuris saugojo istorinę tiesą, stiprino Lietuvos ir Izraelio ryšį ir savo darbais prisidėjo prie litvakų paveldo išsaugojimo.
Tegul jo atminimas būna palaimintas.
יהי זכרו ברוך