Panevėžio žydų bendruomenės naujienos

Panevėžio žydų bendruomenės būstinė ir vėl tapo širdį šildančiu židiniu. Šį kartą, liepos 20-ąją, į Aukštaitijos sostinę užsuko aštuoniolika svečių iš Haifos su savo entuziastinga gide Idit Perri.
Svetlana Shtarkman
JERULITA TRAVEL
Panevėžyje viešėjo svečiai iš Haifos / PŽB nuotr.
Čia juos priėmė ne tik šiltomis šypsenomis, bet ir šilta arbata. Svečiai teiravosi apie žydų gyvenimą čia, Panevėžyje. Ypač juos domino Lietuvos provincijos žydų tradicijos, išlikęs paveldas bei vietiniai kulinariniai ypatumai.
Panevėžyje viešėjo svečiai iš Haifos / PŽB nuotr.
Pasak svečių, su Panevėžio žydų bendruomenės atstovais ilgai nesinorėjo skirstis, turistus suviliojo ne vien malonūs pokalbiai apie čionykščius įpročius, bet ir širdį gniaužianti istorija – gyvenimas prieš karą ir holokausto pasekmės. Naudodamasi proga, gidė Idit Perri parodė ant sienos kabančią šeimos nuotrauką, kurios neįtikėtiną karo metu išgyvenimo istoriją ji aprašė savo knygoje.
Panevėžyje viešėjo svečiai iš Haifos / PŽB nuotr.
Atsisveikindami bendruomenės nariai palinkėjo daugiau visokeriopų neišdildomų įspūdžių lankantis Lietuvoje, o svečiai jausmingai atsidėkojo už jaukų priėmimą žvarbią lietingą dieną ir pabrėžė, kad šis vizitas išties suvirpino jų širdžių stygas.