Holokausto aukos prisimintos ir paminėtos Šiauliuose bei Kužiuose

Liepos 20 d. Šiauliuose paminėtos 85-osios geto įkūrimo metinės, o Kužiuose, Holokausto aukų žudymo vietoje, vyko Atminties kelio renginys.
Šaltinis: Tarptautinės komisijos sekretoriato ir LŽB
Gintarės Daknytės ir LŽB nuotr.
2026 m. liepos 20 dieną, prisimenant prieš 85–erius metus Šiauliuose įkurtą getą, vyko paminėjimo renginys. Holokaustas Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, taip pat prasidėjo prieš 85 metus (1941 metais) ir dalis geto kalinių, akcijų metu, buvo nužudyti tais pačiais 1941–aisiais metais.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkė Rašella Galinienė ir Izraelio ambasadorės pirmasis pavaduotojas Shimonas Pesachas / Gintarės Daknytės nuotr.
Geto įkūrimo Šiauliuose minėjimas vyko prie paminklinio akmens Ežero gatvėje, kur geto egzistavimo laikotarpiu buvo antrieji geto vartai. Į susirinkusius kreipėsi ir apie istorinės atminties puoselėjimą kalbėjo Šiaulių miesto vicemeras Justinas Švėgžda. Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkė Rašella Galinienė padėkojo visiems susirinkusiems ir pakvietė Vilniaus choralinės sinagogos kantorių Šmuelį Jatomą atlikti kadišą už nužudytuosius. Vėliau minėjimo dalyviai susirinko Chaimo Frenkelio viloje, kur tęsėsi paminėjimo renginys. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky papasakojo savo mamos istoriją: iš Šiaulių geto, kartu su kitais kaliniais, varytą pėsčiomis į Radviliškį, iš kurio traukiniu žmonės buvo gabenami į koncentracijos stovyklas. Fainos Kukliansky mama papuolė į Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur bandant išlikti nežmoniškomis sąlygomis, jai pavyko išgyventi. Izraelio ambasadorės pavaduotojas Lietuvoje Shimon Pesach prisiminė savo šaknis iš Ukrainos, kurioje Holokaustas taip pat, kaip ir Lietuvoje, prasidėjo prieš 85–erius metus. Apie svarbą prisiminti Holokausto istoriją akcentavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius Dainius Babilas, o geto įkūrimo istoriją pristatė visuomenininkas Evaldas Balčiūnas.
Šiauliuose paminėtos 85-osios geto įkūrimo metinės / Gintarės Daknytės nuotr.
Iš Šiaulių renginio dalyviai ir svečiai vyko į Kužius, į Luponių miške esančią Holokausto aukų vietą, kuri yra didžiausia pagal aukų skaičių Šiaulių apskrityje – čia nužudyta apie 8.000 žydų. Atminties keliu dalyviai praėjo dalį kelio link Holokausto aukų vietos. Prie pagrindinio paminklo Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos sekretoriato vadovas pristatė Atminties kelio idėją, akcentuodamas, kodėl turime minėti datas, kai buvo žudomos vietos žydų bendruomenės bei atkreipė dėmesį į nužudytų žmonių vardus su nurodytu amžiumi ant akmenėlių: didelis skaičius nužudytųjų buvo vaikai ir senyvi žmonės. ”Tai kokiais jie galėjo būti priešais, būdami tokio amžiaus?” – retoriškai klausė Ronaldas Račinskas. Faina Kukliansky, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, Holokausto aukų vietoje priminė, jog čia, Kužių Luponių miške, nužudytos jos giminės – apie 50 žmonių ir niekas jau nesužinos, kada jie buvo nužudyti ir net visų vardai nėra žinomi… Ošiant miškui, graudžiai ir ilgesingai nuskambėjo kantoriaus Šmuelio Jatomo atliekamas kadišas už nužudytuosius.
Atminties kelio dalyviai padėjo akmenėlius su nužudytų žmonių vardais bei jų amžiumi. Akmenėlis su vardu nors trumpam priminė apie gyvenusius ir nužudytus žmones, kurių vienintelė kaltė buvo tai, jog jie buvo žydai.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky / Gintarės Daknytės nuotr.
Paminėjimą apie įkurtą Šiaulių getą organizavo Šiaulių apskrities žydų bendruomenė kartu su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene. Atminties kelio renginį Kužiuose rengė Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Šiaulių apskrities žydų bendruomene bei Kužių seniūnija.
Tarptautinės komisijos sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas / LŽB nuotr.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė taria didelį dėkui Šiaulių apskrities žydų bendruomenei ir jos pirmininkei Rašellai Galinienei, Tarptautinės komisijos sekretoriato vadovui Ronaldui Račinskui ir pavaduotojai Ingridai Vilkienei, Šiaulių vicemerui Justinui Švėgžrdai, aktoriui Vladui Baranauskui ir vertėjai Jūratei – Kotrynai, istorikui Evaldui Balčiūnui, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos smuikininkei Agnei Marozaitei, koncertmeisterei Irinai Tautkuvienei ir jas paruošusiai mokytojai – ekspertei Nijolei Prascevičienei, Izraelio ambasadorės pirmajam pavaduotojui Shimonui Pesachui, Tautinių mažumų departamento direktoriui Dainiui Babilui, JAV ambasados atstovėms ir visiems, buvusiems kartu.
Vilniaus choralinės sinagogos kantorius Šmuelis Jatomas / Gintarės Daknytės nuotr.
Kol atmintis gyva, tol tol viltis, kad praeities tragedijos niekada nebus pakartotos.
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