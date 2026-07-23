Tiša be Av (Tisha B’Av) – didžiausia žydų tautos gedulo diena

Šiandien viso pasaulio žydų gyvenimą sustabdė didžiausio metų gedulo diena Tiša be Av (hebr. Tisha B’Av). Devintoji Avo mėnesio diena (paprastai sutampanti su liepos arba rugpjūčio mėnesiu) yra svarbiausia visuomeninė gedulo diena žydų kalendoriuje. Nors tradicija šią dieną sieja su daugybe žydų tautą ištikusių nelaimių, svarbiausias jos minėjimo objektas – Pirmosios ir Antrosios Jeruzalės Šventyklų sunaikinimas.
Šaltinis: myjewishlearning.com
Nuotrauka: Aish.com
Pagal tradiciją Pirmoji Šventykla buvo sugriauta 586 m. pr. Kr., o Antroji – 70 m. po Kr. Šių dviejų įvykių atminimas tapo visos žydų tautos gedulo simboliu. Svarbiausia Tiša be Av dienos religinė praktika yra pasninkas.
Kodėl minima Tiša be Av?
Nors tiksli abiejų Šventyklų sunaikinimo data nėra žinoma, rabinų tradicija šiuos įvykius sieja būtent su Avo mėnesio devintąja diena. Talmudo išminčiai mokė, kad ši diena tapo nelaimių diena dėl izraelitų tikėjimo stokos kelionės per dykumą po išėjimo iš Egipto.
Per daugelį amžių su Tiša be Av buvo susietos ir kitos skaudžios žydų istorijos tragedijos – nuo žydų ištrėmimo iš Anglijos ir Ispanijos iki įvairių vietinių persekiojimų bei nelaimių. Todėl ši diena tapo visos tautos gedulo ir susikaupimo diena.
Gedulas išreiškiamas pasninku, susilaikymu nuo pramogų ir kitų malonumų. Per šimtmečius susiformavo gausi gedulingų giesmių ir raudų tradicija. Svarbiausias šios dienos tekstas yra Biblinė Raudų knyga (Eicha), pasakojanti apie Pirmosios Šventyklos sunaikinimą.
Gedulo laikotarpis prieš Tiša be Av
Tiša be Av neateina netikėtai – prieš ją yra trijų savaičių gedulo laikotarpis, primenantis paskutinę Jeruzalės apsiaustį prieš Antrosios Šventyklos sugriovimą 70 m.
Šiuo metu tradiciškai vengiama viešų švenčių, ypač vestuvių. Daugelis religingų vyrų nesiskuta, laikydamiesi asmeninio gedulo papročių.
Paskutinės devynios dienos prieš Tiša be Av laikomos dar griežtesnio gedulo laikotarpiu. Tradiciškai jų metu nevalgoma mėsa, o tie, kurie anksčiau nesilaikė kai kurių gedulo papročių, šiuo laikotarpiu jų pradeda laikytis.
Tiša be Av papročiai
Pati Tiša be Av diena yra itin griežto gedulo diena, daugeliu aspektų primenanti Jom Kipurą. Tądien pasninkaujama, taip pat susilaikoma nuo prausimosi, kvepalų ir kitų kūno priežiūros priemonių naudojimo bei odinės avalynės dėvėjimo.
Sinagogose skaitoma Raudų knyga (Megilat Eicha) bei specialios gedulingos giesmės – kinot, skirtos Jeruzalės Šventyklų sunaikinimui ir kitoms žydų tautos tragedijoms atminti.