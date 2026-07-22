Ukmergės rajono žydų bendruomenė kviečia kartu pagerbti Holokausto aukų atminimą

Minint Holokausto aukų atminimo dieną rugsėjo 6 d., sekmadienį, Ukmergėje vyks atminimo renginiai: aukų pagerbimas Pivonijos šile, parodos „Pasaulio tautų teisuoliai. Nebijoję mirti, tapo nemirtingais“ atidarymas bei internetinės svetainės „Žydai, gyvenę Ukmergėje iki II pasaulinio karo“ pristatymas.
Renginio programa:
12:00 – Holokausto aukų pagerbimas Pivonijos šile (Pivonijos šilas, Ukmergės r.),
13:00 – Parodos „Pasaulio tautų teisuoliai. Nebijoję mirti, tapo nemirtingais“ atidarymas Ukmergės tolerancijos centre (Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė),
13:30 – „Sugrįžtantys vardai: Ukmergės žydų istorijos atmintis“. Internetinės svetainės „Žydai, gyvenę Ukmergėje iki II pasaulinio karo“ pristatymas Ukmergės tolerancijos centre (Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė).
Kviečiame dalyvauti ir prisiminti tragiškus istorijos įvykius, pagerbiant aukų atminimą bei žmones, kurie išsaugojo žmogiškumą sunkiausiomis aplinkybėmis.