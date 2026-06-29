Prieš 85 metus Palangoje įvykusi tragedija neturi būti pamiršta

Šiandien pagerbėme Palangos žydų bendruomenės vyrų ir jaunuolių, nužudytų 1941 m. pietinėje Birutės parko dalyje, atminimą. Tai vienas skaudžiausių mūsų miesto istorijos puslapių, primenantis, kokią kainą gali pareikalauti neapykanta, smurtas ir žmogiškumo praradimas. Palangos miesto civilinėse kapinėse Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas kartu su Palangos miesto savivaldybės vicemeru Rimantu Mikalkėnu, Kultūros skyriaus vedėju Robertu Trautmanu bei bendruomenės nariais uždegė atminimo žvakeles ir padėjo atminimo akmenėlius.
Parengė Mindaugas Surblys
Palangos žydų bendruomenės informacija
Pagerbtos aukos – vyrai, kurių palaikai šiandien ilsisi Palangos miesto civilinėse kapinėse. Jų gyvybės buvo nutrauktos pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis Lietuvoje.
Palangoje pagerbtas žydų bendruomenės vyrų ir jaunuolių, nužudytų 1941 m. pietinėje Birutės parko dalyje, atminimas / PŽB nuotr.
1941 m. birželio 22 d. Palangą užėmus Trečiojo Reicho kariuomenei, birželio 26 d. visi miesto žydai per dvi valandas buvo suvaryti į dvi sinagogas. Vienoje buvo kalinamos moterys, vaikai ir pagyvenusieji, kitoje – vyrai ir jaunuoliai. Kitą dieną, birželio 27-ąją, vyrai ir jaunuoliai buvo išvesti į pietinę Birutės parko dalį, kur nužudyti 106 Palangos žydai ir 5 lietuviai, apkaltinti sovietų režimo rėmimu. Likusios bendruomenės moterys ir vaikai – apie 300 žmonių – buvo nužudyti 1941 m. spalio 11-osios ir 12-osios naktį Kunigiškių miške.
1958 m. liepos mėnesį masinių žudynių vieta, buvusioje dabartinės vilos „Auska“ teritorijoje, buvo atkasta, nužudytųjų vyrų palaikai ekshumuoti ir perlaidoti Palangos miesto civilinėse kapinėse. Jų atminimui čia pastatytas bendras antkapis. Žydų perlaidojimo vieta yra vakarinėje (senojoje) Palangos kapinių dalyje, šalia pagrindinio įėjimo iš Vytauto gatvės pusės.
2017 m. sausio 4 d. Holokausto aukų kapas buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas – 40684).
Atmintis gyva tol, kol prisimename. Tegul ši tragedija primena mums pareigą saugoti istorinę atmintį, ginti žmogaus orumą ir puoselėti pagarbą vieni kitiems.
Paminklas Palangoje nužudytoms Holokausto aukoms atminti / PŽB nuotr.
Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas: „Praėjo 85 metai, tačiau laikas nepajėgus ištrinti patirto skausmo. Čia amžiams nutildyti žmonės, kurie turėjo savo šeimas, svajones ir gyvenimus. Jie buvo nužudyti vien dėl savo kilmės. Šiandien mūsų pareiga – ne tik pagerbti jų atminimą, bet ir neleisti, kad jų istorijos būtų pamirštos. Atmintis yra stipriausias atsakas neapykantai ir abejingumui. Nuoširdžiai dėkoju Palangos miesto savivaldybei už nuolatinį dėmesį, pagarbą Holokausto aukoms ir bendrą įsipareigojimą saugoti istorinę atmintį.“