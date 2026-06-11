Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje įvyko jaukus ir prasmingas renginys „Vieno namo istorija iš atminties ir gyvai…“, subūręs istorijos, meno, literatūros ir muzikos mylėtojus.
Renginio metu gidas ir istorikas Alfonsas Zaleskis pristatė P. Višinskio gatvės 24-ojo namo istoriją, atskleisdamas jo vietą Šiaulių miesto ir bendruomenės atmintyje. Meninę programą papildė kaimynų dailininkų iš studijos „Šiaulių kraštas“ paroda „Svečiuose meno vyksmas“, o poezijos kūrinius skaitė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Juozas Bindokas. Muzikinius kūrinius renginio dalyviams dovanojo Armundas Jonaitis.
Ypatingas dėmesys skirtas ir naujajam Icchoko Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ leidimui, kurį pristatė žurnalistė ir projektų vadovė Jūratė Sobutienė. Renginį vainikavo šiltas bendruomenės pokalbis prie kavos ir arbatos puodelio.
Nuotraukos autorė – Gintarė Daknytė.