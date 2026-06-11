Kaune bus pagerbtas „Lietūkio“ garažo žudynių aukų atminimas

Minint 85-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines, Kauno žydų bendruomenė kviečia visuomenę pagerbti vienų pirmųjų ir vienų žiauriausių Holokausto nusikaltimų Lietuvoje – „Lietūkio“ garažo žudynių – aukų atminimą.
Atminimo renginiai vyks 2026 m. birželio 29 d., pirmadienį. 16 val. prie paminklo žudynių aukoms (Miško g. 3, Kaunas) bus surengta pagerbimo ceremonija, kurios metu bus prisiminti tragiški 1941 metų birželio įvykiai ir jų aukos.
Minėjimą vainikuos 18 val. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyksiantis koncertas, skirtas žuvusiųjų atminimui. Organizatoriai kviečia visus prisijungti prie bendro atminimo ir pagarbos ženklo, saugant istorijos atmintį ateities kartoms.