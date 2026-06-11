Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi svečiai iš Izraelio – Scheimowitz Yaacov ir Hava Moshe. Abu svečiai anksčiau dirbo bankininkystės srityje, o šiuo metu yra pensijoje. Keliaudami po Baltijos šalis jie domisi žydų istorija, kultūros paveldu ir šiuolaikiniu žydų bendruomenių gyvenimu.
Lietuvoje svečiai jau aplankė Vilnių ir Kėdainius. Kėdainiuose jie lankėsi prie sinagogų komplekso, apžiūrėjo senamiestį ir susipažino su miesto istorija. Pasak svečių, juos ypač sužavėjo lietuvių nuoširdumas bei draugiškumas. Jie džiaugėsi, kad Lietuvoje gali laisvai melstis ir atvirai puoselėti savo tradicijas, nejausdami baimės dėl galimų antisemitinių išpuolių, su kuriais kartais susiduriama kai kuriose Vakarų Europos šalyse.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje apsilankė svečiai iš Izraelio / PŽB nuotr.
Svečiai taip pat labai gerai įvertino lietuvišką virtuvę. Jie pirmą kartą ragavo tradicinių lietuviškų šaltibarščių, kurie paliko puikų įspūdį.
Panevėžio žydų bendruomenėje svečiai domėjosi bendruomenės veikla, apžiūrėjo religinį kambarį, susipažino su eksponuojama fotografijų paroda. Prie arbatos puodelio jie šiltai bendravo su bendruomenės pirmininku Gennady Kofman,bedruomenės nariais,pirmininkas svečius pavaišino lituvišku šakočiu, kuris jiems labai patiko.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje apsilankė svečiai iš Izraelio / PŽB nuotr.
Po viešnagės Panevėžyje, svečiai kelionę tęs į Rygą ir Taliną. Bendruomenės svečių knygoje jie paliko nuoširdų atsiliepimą, kuriame dėkojo už šiltą ir svetingą priėmimą. Jie pastebėjo, kad Panevėžio miesto žydų bendruomenėje nuolat lankosi daug svečių, ir palinkėjo bendruomenės prmininkui ir nariams stiprios sveikatos, sėkmės bei dar gausesnio lankytojų būrio ateityje.