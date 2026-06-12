Besibaigiant savaitei išlydėjome Lietuvoje viešėjusią JAV Valstybės departamento specialiąją pasiuntinę Holokausto klausimams Ellen Germain.
Vizito metu ji aplankė senąsias Šnipiškių žydų kapines, esančias buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų teritorijoje, domėjosi naujausiais Lietuvos valdžios institucijų sprendimais bei šios vietos ateitimi.
Tai dar vienas įrodymas, kad Šnipiškių kapinių likimas rūpi ne tik Lietuvos žydų bendruomenei. Šią situaciją stebi tarptautinė bendruomenė, kuri tikisi sprendimo, grindžiamo pagarba mirusiesiems, istorinei atminčiai ir atsakomybe ateities kartoms.
Shabbat Shalom!
Lietuvoje viešėjo JAV specialioji pasiuntinė Holokausto klausimams
Besibaigiant savaitei išlydėjome Lietuvoje viešėjusią JAV Valstybės departamento specialiąją pasiuntinę Holokausto klausimams Ellen Germain.