Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi garbingi svečiai iš Izraelio – Mowdi Ben-Shach . Šis vizitas buvo ypatingas, nes svečio tėvai ir seneliai gyveno Panevėžyje, Vasario 16-osios gatvėje.,jiems priklausė „Kommercio viešbutis“.Jo senelis Yaacov Chachvich iš Tuchų šeimos 1890 metais į Panevėžį atvyko iš Gedera miesto Izraelyje.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi garbingi svečiai iš Izraelio / Organizatorių nuotr.
Susitikimas buvo itin prasmingas ir jaudinantis. Svečių delegaciją lydėjęs rabinas, bendruomenės fotoekspozicijoje netikėtai aptiko savo prosenelio – rabino – nuotrauką. Jis pabrėžė, kad jam yra didelė garbė lankytis Panevėžyje – mieste, kuris yra vienas svarbiausių žydų religinių ir dvasinių centrų pasaulyje.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi garbingi svečiai iš Izraelio / Organizatorių nuotr.
Svečiai nuoširdžiai dėkojo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei už tai, kad šiandien ne tik saugoma ir puoselėjama Lietuvos žydų (litvakų) istorija bei kultūrinis paveldas, bet ir kaupiamas vertingas archyvas, padedantis atkurti daugelio šeimų, tarp jų ir jų protėvių, istorijas.
Viešnagės metu svečiai susipažino su bendruomenės išleistomis knygomis. Jiems buvo padovanota knyga „Žvilgsnis į praeitį: Panevėžio žydų istorija ir palikimas“.
Ponas Ben-Shach pažymėjo, kad bendruomenės gyvenimo pagrindas yra ne tik įvairi veikla ir projektai. Ne mažiau svarbu žmonėms susitikti, bendrauti, puoselėti tarpusavio ryšius ir kartu dirbti dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės gerovės.
Šis susitikimas paliko daug šiltų ir prasmingų įspūdžių. Savo dėkingumą ir gerus linkėjimus svečiai įrašė Panevėžio miesto žydų bendruomenės svečių knygoje.