Rafael Gimelstein vėl kilo ant čempionato apdovanojimų pakylos

Praėjusią savaitę Kelmėje vykęs 52-asis Lietuvos stalo teniso veteranų čempionatas pritraukė daugiau nei šimtą dalyvių.
Rafael Gimelstein Lietuvos stalo teniso veteranų čempionate iškovojo prizines vietas net trejose rungtyse / Organizatorių nuotr.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės gero maisto ir laisvalaikio erdvė „Cvi Parkas“ tapo čempionato rėmėjais, prisidėjusiais prie prizininkų apdovanojimų. Tuo tarpu mūsų bendruomenės narys, sportininkas ir treneris Rafael Gimelstein tapo šio čempionato prizininku: 45 – 49 metų amžiaus grupės vyrų varžybose pelnė bronzos medalį, kartu su Vidu Stašausku dvejetų varžybose antrąją vietą ir sidabro medalį, tokį patį rezultatą pasiekė ir mišriųjų dvejetų rungtyje su Jurgita Jucyte.
Deja, dėl sudėtingos saugumo situacijos R. Gimelstein nedalyvaus Izraelyje vyksiančioje šių metų Makabiadoje, tačiau vasaros pabaigoje, kartu su talentinguoju savo mokiniu Matanu Etinu važiuos į Strasbūre vyksiantį Europos čempionatą.
Rafael Gimelstein yra aktyvus vietos bei pasaulio sporto organizacijos „Makabi“ narys, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje treniruoja vaikus bei suaugusiuosius ir kviečia visus išmėginti stalo tenisą – kas žino, gal jums patiks!