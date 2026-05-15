Kviečiame bendruomenės narius į Šavuot šventę!

Mieli bendruomenes nariai,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Programų skyrius kviečia bendruomenės narius kartu švęsti Šavuot – vieną iš trijų svarbiausių judaizmo progų, Toros dovanojimo šventę.
Tai diena, kai namai puošiami gėlėmis. Kai kalbama apie tradicijas. Kai dainuojamos žydiškos dainos ir šokami žydiški šokiai. Kai valgome tradicinius patiekalus.
Visa tai jūsų laukia gegužės 21 d. 18.30 val.
Papildoma informacija ir šventės vieta bus nurodyta registruojantis.
Šventėje dalyvaus:
žydų tradicijų žinovė ir puoselėtoja Natalja Cheifec;
žydų dainų ir šokių ansamblis FAJERLECH.
DĖMESIO, būtina registracija TIK (!) el. paštu zanas@sc.lzb.lt IKI gegužės 20 d.
Vietų skaičius ribotas!