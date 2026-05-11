Matanas Etinas – Lietuvos čempionas tarp 2015 m. gimusių vaikų!

Sveikiname kylančią stalo teniso žvaigždę, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos moksleivį Mataną Etiną, tapus Lietuvos čempionu tarp 2015 m. gimusių berniukų, ir jo trenerius – Rafaelį Gimelsteiną bei Heną Aloną.
Matanas turnyre nepralaimėjo nė vieno seto ir visus savo varžovus įveikė rezultatu 3:0.
Po šio pasiekimo ir praėjusios savaitės rezultato Lietuvos čempionate, kuriame jaunasis sportininkas užėmė ketvirtą vietą tarp 2014 m. gimusių berniukų (Matanas nugalėjo tris aukštesnį reitingą turėjusius varžovus!), Matanas dalyvaus Europos mini kadetų čempionate, kuris rugpjūtį vyks Prancūzijoje.
Matanas pradėjo treniruotis prieš dvejus metus Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje veikiančiame būrelyje pas trenerį Rafaelį Gimelsteiną, o prieš maždaug metus prisijungė prie stalo teniso klubo „Naujos žvaigždės“, kur tobulinasi pas trenerį Heną Aloną.
„Puikūs Matano pasiekimai – tai komandinio darbo rezultatas. Tikiuosi, kad Matano pavyzdys įkvėps ir kitus jaunuolius išmėginti šią be galo dinamišką ir įtraukiančią sporto šaką“, – sakė vienas iš berniuko trenerių R. Gimelsteinas.
Nuotraukoje – Matanas (centre) kartu su treneriu R. Gimelsteinu, antros vietos laimėtoju R. Zautra iš Alytus ir trečios vietos laimėtoju T.Adamoniu iš Vilnius.
Stalo teniso žaidėjas ir treneris Rafaelis Gimelsteinas / Organizatorių nuotr.