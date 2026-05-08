Ypatingas Šabas Kauno žydų bendruomenėje

Praėjęs Šabas Kauno žydų bendruomenėje buvo išskirtinis – susipažinti, padiskutuoti apie bendruomenės istoriją bei šiandienos iššūkius ir kartu palydėti besibaigiančią savaitę atvyko Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto studentai, besigilinantys į vietos etninių ir konfesinių mažumų paveldą.
Kauno žydų bendruomenė šventė Šabą su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentais / KŽB nuotr.
„Tai nepaprastai prasmingas susitikimas, juk tik vieniems kitus pažinus griūva sienos ir atsiranda supratimas. Net jeigu ne dėl visko sutariame, diskutuodami turime galimybę išgirsti ir išsakyti argumentus, – sakė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas. – Viliuosi, kad šis susitikimas padėjo geriau pažinti litvakų gyvenimą ir tradicijas.“
