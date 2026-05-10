Ekskursija Vilniaus choralinėje sinagogoje su Natalja Cheifec

Kviečiame į ypatingą vakarinę ekskursiją Vilniaus choralinėje sinagogoje, kurią ves žydų tradicijų žinovė ir edukatorė Natalja Cheifec.
Vilniaus choralinė sinagoga – vieni iš nedaugelio išlikusių veikiančių žydų maldos namų Lietuvoje, turintys gilią ir jaudinančią istoriją. Šios ekskursijos metu Natalja Cheifec supažindins jus su sinagogos architektūra, simbolika ir tradicijomis, atskleis šios vietos reikšmę Vilniaus žydų bendruomenės gyvenime – nuo praeities iki šių dienų.
Po ekskursijos laukia atviras pokalbis – edukatorė mielai atsakys į visus jūsų klausimus.
Data: 2025 m. gegužės 13 d., trečiadienis
Laikas: 18:00 val.
Vieta: Vilniaus choralinė sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius
Auka sinagogai: 2 EUR
Būtina išankstinė registracija, anketą rasite ČIA.