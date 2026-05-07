Būtina išgirsti: Evgenia Epshtein ir Donaldas Račys

Žymi žydų kilmės smuikininkė ir pedagogė Evgenia Epshtein (Kroatija) ir puikus lietuvių pianistas, VDU Muzikos akademijos profesorius, Fortepijono katedros vedėjas Donaldas Račys kviečia į jautrų, turiningą smuiko ir fortepijono pokalbį, atspindintį XIX amžiaus romantizmo dvasios įvairovę.
Data: gegužės 12-oji, antradienis.
Laikas: 19 val.
Vieta: Muzikos magijos klubas (Šv. Stepono 12, Vilnius).
BILIETUS rasite ČIA.
Programa
Pirmasis koncerto kūrinys – Edvardo Griego Sonata smuikui ir fortepijonui Op. 8 Nr. 1. Pats kompozitorius vėliau šią sonatą apibūdino kaip „naivią, kupiną jaunatviškos energijos“, tačiau jau čia ryškiai girdimas jo savitas stilius. Sonata atspindi Griego pastangas atrasti savąjį muzikinį balsą – nors jaučiamaos vokiškos romantinės tradicijos (ypač Mendelssohno ir Schumanno) įtaka, melodikoje ir ritmuose ima skleistis norvegiškas folklorinis pradas. Šis kūrinys žymi Griego, kaip kamerinės muzikos autoriaus, kelio pradžią.
Toliau programoje – Roberto Schumanno Sonata smuikui ir fortepijonui a-moll (Nr. 1, op. 105, 1851). Schumanno sonatos smuikui buvo sukurtos sudėtingu jo gyvenimo laikotarpiu, kai kompozitorius jau jautė stiprėjančius psichinės sveikatos sutrikimus. Sonata a-moll pasižymi neramia, įtempta atmosfera ir gilia emocine koncentracija. Skirtingai nei virtuozinės XIX a. smuiko sonatos, Schumannas siekė lygiaverčio smuiko ir fortepijono dialogo, dažnai sodrios, polifoniškos faktūros. Kūrinio premjera nesulaukė vienareikšmiškai palankių atsiliepimų – sonata buvo laikyta pernelyg „sunkia“ ir introspektyvia. Tik vėliau ji įvertinta kaip vienas giliausių Schumanno kamerinių kūrinių.
Koncertą atlikėjai užbaigs Edvardo Griego Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 2 op. 13 (1867). Antroji sonata žymi aiškų kompozitoriaus kūrybinį lūžį ir brandą. Pats Griegas sakė: „Pirmojoje sonatoje bandžiau kalbėti vokiškai, antrojoje – jau savo gimtąja kalba”. Šiame kūrinyje dar stipriau atsiskleidžia norvegiškos muzikos įtaka – tiek melodijose, tiek ritminėje energijoje, ypač finalinėje dalyje. Sonata sulaukė didelės sėkmės ir prisidėjo prie Griego tarptautinio pripažinimo. Ji laikoma viena svarbiausių XIX a. smuiko ir fortepijono repertuaro sonatų.
Apie atlikėjus:
Evgenia Epshtein – smuikininkė, šiuo metu gyvenanti Splite, Kroatijoje, viena iš Avivo kvarteto įkūrėjų, žavinti publiką visame pasaulyje savo nepaprastu artistiškumu ir išraiškingumu. Atlikėja laimėjo didįjį prizą Melburno tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse ir daugybę antrųjų prizų tokiuose garsiuose konkursuose, kaip Bordo tarptautinis styginių kvartetų konkursas ir tarptautinis „Prahos pavasario“ muzikos konkursas. Kaip solistė E. Epshtein koncertavo su žymiais pasaulio orkestrais. Pastaraisiais metais ji pasirodė su Baku kameriniu orkestru Azerbaidžane ir Meksikos kameriniu orkestru, griežė su Bohemijos filharmonijos orkestru Prahoje, Oksfordo filharmonijos orkestru Jungtinėje Karalystėje ir Zadaro kameriniu orkestru Kroatijoje.
Donaldas Račys – pianistas, surengęs koncertus daugelyje didžiųjų pasaulio šalių, vedė paskaitas ir meistriškumo kursus JAV (Čikagoje), Čekijoje (Prahoje), Lenkijoje (Čenstakavoje) ir Italijoje (Genujoje, Frosinone, Pesaro, Veronoje, Milane). Donaldas dalyvavo „Yamaha“ muzikos festivalyje Kinijoje (Pekine, Anyange, Luojange) ir „Olympus Musicus“ Čekijoje. Jis taip pat grojo kamerinės muzikos koncertus kartu su smuikininkais Romanu Fedčuku ir Evgenia Epshtein, violončelininke Ramute Kalnėnaite bei fortepijono duete su Julija Sadaunykaitė. Be solinės veiklos, D. Račys yra vertinamas pedagogas, kurio mokiniai laimėjo apdovanojimus daugelyje tarptautinių pianistų konkursų, tokių kaip Roma Piano, Malta Valetta, Magnus. Donaldas inicijavo koncertų ciklus Lietuvoje ir užsienyje, kur jis, kartu su savo studentais, atliko visus S. Rachmaninovo „Etudes tableaux“, visus C. Debussy Preliudus ir mažiau žinomus F. Liszto fortepijoninius kūrinius.