Gyvoji istorija: nuo Kryžių kalno ramybės iki Šeduvos „Dingusio štetlo“

2026 m. balandžio 18-19 d. asociacija „Paribio pažinimo centras“, kartu su Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininku Moisejumi Šapiro, suvienijo jėgas bendrai iniciatyvai – dviejų dienų pažintinei kelionei po Šiaurės Lietuvą. Kelionės tikslas buvo ne tik aplankyti garsius kultūros paveldo objektus, bet ir pagilinti supratimą apie daugiatautę Lietuvos praeitį bei bendrą istorinę atmintį.
Asociacija „Paribio pažinimo centras", kartu su Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininku Moisejumi Šapiro, suvienijo jėgas bendrai iniciatyvai – dviejų dienų pažintinei kelionei po Šiaurės Lietuvą / Organizatorių nuotr.
Pirmoji kelionės diena prasidėjo Šiauliuose. Dalyviai lankėsi mieste, kuris garsėja ne tik savo unikalia architektūra ir pramoniniu paveldu, bet ir gali pasigirti daugybe savitų muziejų ir vieninteliu gatvių ,,zoologijos sodu”. Čia gyvūnai ,,gyvena jau daugybę metų, apie juos kuriamos įvairios istorijos. Asociacijos nariai bandė juos atrasti padedami ir klausydami nuostabios gidės pasakojimų.
Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininkas Moisejus Šapiro / Organizatorių nuotr.
Didelį įspūdį paliko netoliese esantis Kryžių kalnas. Ši vieta kiekvienam keliautojui tapo asmenine tylos ir susikaupimo akimirka. Lankytojai turėjo galimybę pajusti ypatingą šios vietos aurą, kurioje susipina tūkstančiai likimų, maldų ir vilčių. Bendruomenės nariai pastebėjo, jog Kryžių kalnas – tai ne tik krikščioniškas simbolis, bet ir visos Lietuvos nenugalimos dvasios bei pasipriešinimo priespaudai paminklas, suprantamas kiekvienam, nepriklausomai nuo tikėjimo.
Antroji kelionės diena buvo skirta vienam moderniausių ir jautriausių atminties projektų Lietuvoje – Šeduvos žydų muziejui „Dingęs štetlas“. Ši išvykos dalis bendruomenei buvo ypač emociškai svarbi. Muziejus ir memorialinis kompleksas atkūrė vaizdą to, kas kažkada buvo neatsiejama Lietuvos miestelių (štetlų) dalis-tai litvakų kasdienybė: kaip jie gyveno, prekiavo ir švęsdavo tradicines šventes, kurios praturtino Lietuvos valstybę bei Holokausto tragediją, kuri visiems laikams pakeitė mūsų miestelių veidą.
Ekskursijos metu naudojantis audiogidu profesionaliai atsivėrė praeities šydas, pasakojimai apie Šeduvos žydų likimus, kurie stulbinamai panašūs į Švenčionių krašto žydų istorijas. Tai leido dalyviams dar kartą įvertinti, koks svarbus yra istorinis teisingumas ir atminties išsaugojimas ateities kartoms.
Bendrystė – tai stipriausias kelionės akcentas, tokia buvo bendra keliavusiųjų nuomonė
Asociacijos „Paribio pažinimo centras“ nariai pabrėžė, kad tokios išvykos padeda tiesti tiltus tarp skirtingų kultūrų ir skirtingų bendruomenių.
„Mūsų tikslas – pažinti tuos ,,paribius“, kurie dažnai lieka paraštėse. Keliaudami mes mokomės matyti Lietuvą ne kaip vientisą paveikslą, o kaip spalvingą mozaiką, kurioje kiekviena detalė yra brangi.
Dalyviai namo grįžo kupini įspūdžių, praturtėję žiniomis ir, svarbiausia, sustiprinę tarpusavio ryšius. Ši kelionė tapo puikiu įrodymu, kad bendra praeitis, nors ir paženklinta skaudžių įvykių, gali būti tvirtas pamatas bendrai ateičiai kurti.
Dėkojame mūsų rėmėjui Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininkui Moisej Šapiro.
Organizatoriai: Danguolė Grincevičienė, Renata Domeikytė Markinienė, Irena Burkaitė-Žavoronkova.
