Šokink mane atgal į ateitį: muzika, sklendžianti per laiką ir tradicijas

Kviečiame į kamerinį koncertą, kuriame violončelės ir fortepijono duetas atliks Bacho, Moscheleso, Beethoveno, Mendelssohno, Blocho, Gershwino, Heifetzo, Schumanno, Liszto ir Coheno kūrinius.
Data: sekmadienis, gegužės 17 d.
Laikas: 17:00 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas)
Įėjimas: NEMOKAMAS.
DĖMESIO, būtina registracija el.paštu: koncertas.lzb@gmail.com iki gegužės 16 d. 15 val.
Atlieka: Karlsruhe Concert Duo
Reinhardas Armlederis – violončelė
Dagmar Hartmann – fortepijonas
„Programos pavadinimas jungia „Dance Me to the End of Love ir Back to the Future“. Ši Leonardo Coheno daina savyje neša litvakiško paveldo ir Rytų Europos žydų kultūrinės atminties atgarsius, o Roberto Zemeckio filmas žaidžia laiko, atminties ir kartų ryšių temomis. Kartu jie kviečia į kelionę tarp praeities ir dabarties, atskleisdami ilgalaikį Lietuvos ir litvakų kultūros pėdsaką tarptautiniame mene ir pasakojime“, – pasakoja ciklo kuratorė Katya Kov.
Karlsruhe Concert Duo, įkurtas 1999 m., yra plačiai pripažintas ir dažnai kviečiamas koncertuoti tiek Vokietijoje, tiek užsienyje. Duetas yra pelnęs ne vieną tarptautinį apdovanojimą Italijoje ir Prancūzijoje, o jų pasirodymai išsiskiria gilia interpretacija, techniniu meistriškumu ir įtaigia muzikine vaizduote. Muzikantai ypatingą dėmesį skiria klasikinio romantizmo ir XX a. repertuarui, taip pat atranda mažiau žinomus kūrinius bei pristato šiuolaikinių kompozitorių muziką. Jų koncertai žavi publiką visame pasaulyje, o kritikų vertinimu, tai ansamblis, pasižymintis ypatingu muzikiniu bendrumu ir jautria scenine komunikacija.
Koncertas rengiamas Vokietijos ambasados Vilniuje kultūros skyriaus paramos dėka, bendradarbiaujant su „Pasaka x Create Culture Group“ ir Geros valios fondu.