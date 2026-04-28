Kaune atidaryta ypatinga paroda – būtina pamatyti

Kauno IX forto muziejuje atidaryta nauja paroda „Prikelti iš pelenų. Kaunas“, kviečianti į Holokausto Kaune istoriją pažvelgti per menininko Mindaugo Lukošaičio sukurtą piešinių ciklą.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / KŽB nuotr.
„Pirmiausia, ne tik savo, bet ir Kauno žydų bendruomenės vardu reiškiu susižavėjimą, pagarbą ir padėką parodos kūrėjams – dailininkui Mindaugui Lukošaičiui, kuratorei Eglei Pietarytei, dizainerei Renatai Vinckevičiūtei-Kazlauskienei, kompozitoriui Mariui Antanaičiui bei visai daug širdies, pastangų ir laiko įdėjusiai, jiems gelbėjusiai Kauno IX forto muziejus komandai“, – parodos atidaryme kalbėjo Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, pažymėjęs, kad pavadinimą „Prikelti iš pelenų. Kaunas” galima skaityti dvejopai – nelygu, kur dėsi akcentą pirmame žodyje.
Kauno IX forto muziejuje atidaryta paroda „Prikelti iš pelenų. Kaunas“ / KŽB nuotr.
Kviečiame rasti laiko iki 2026 m. spalio 4 d. aplankyti šią nepaprastai išjaustą, išgyventą ir paveikią parodą-patirtį.
Parodos atidarymo akimirkos – nuotraukų galerijoje.