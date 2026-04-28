Panevėžio žydų bendruomenės naujienos

į Ramygalos kultūros centrą / RKC / rinkosi miesto gyventojai ir svečiai, skulptoriaus Kazimiero Kisielio 100-ojo gimtadienio iškilmingą minėjimą.
Įžanginį žodį tarė Kazimiero Kisielio dukterėčia, mokytoja Virginija Milaševičienė. Mintimis apie išleistą knygą ,,Kazimieras Kisielis. Skulptorius“ pasidalijo šios monografijos autorė istorikė, publicistė Joana Viga Čiplytė.
Ramygalos kultūros centro specialistės parengė literatūrinę – muzikinę kompoziciją ,,Išsipildymas“. Dalyvavo gausus būrys atlikėjų – gimnazistai, bibliotekos darbuotoja, mokytojai. Renginį vedė RKC direktorė Loreta Kubiliūnienė.
Šventėje dalyvavo skulptoriaus Kazimiero Kisielio žmona Irena, dukra Vilija su šeima, K. Kisielio genties žmonės, monografijos dailininkė Loreta Uzdraitė su vyru, Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius, Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, muziejaus vadovė, mokytoja Asta Žemkauskienė, bibliotekos specialistė Marytė Čeponienė, gimnazistų tėveliai ir kiti svečiai, atvykę iš kitų miestų
Fotomenininkas Gintaras Lukoševičius nuotraukose įamžino šventinę nuotaiką, įsimintinas akimirkas.
Pirmasis knygos pasirodimasįvyko 2026 metu balandžio men. 24 d.
Panevėžio kraštotyros muziejuje. Pristatyta istorikes, publicistes Panevėžio žydų bendruomenės valdybos nares Joanos Vigos Čiplytes knyga ” Kazimeras Kisielis. Skulptorius.”
K.Kisielio kūrybinė veikla įvertinta – 2006 metais suteiktas Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas.
Joanos Vigos Čiplytės knyga ,,KAZIMIERAS KISIELIS. Skulptorius”
yra rašytinis paminklas skulptoriaus gyvenimui ir kūrybai atminti ir
pagerbti menininko atminimą 100-ojo gimtadienio proga.
Įžangos žodį tarė knygos redaktore Virginija Milaševičienė. Renginyje dalyvavo muziejininku būrys , svečiai ir kolegos.
Knygos autorę sveikino Panevėžio žydų bendruomenes pirmininkas Gennady Kofman už išleistą knygą, kaip Panevėžio krašto paveldo išsaugojimą.
Istorikė, publicistė
Joana Viga Čiplytė