TOLI seminare – pedagogai iš 15 šalių

Įsimintinų įvykių kupiną savaitę papildė dar vienas mums be galo svarbus renginys – jau septintą kartą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje vyko Niujorke įsikūrusio Olgos Lengyel Holokausto studijų ir žmogaus teisių instituto (TOLI) bei Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (Komisijos) sekretoriato rengiamas seminaras, į kurį susirinko per 30 pedagogų iš 15 šalių.
Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky / Organizatorių nuotr.
„Mokantis iš praeities – veikiame ateičiai“ – be galo svarbi ir prasminga veikla, leidžianti seminaro dalyviams iš pirmų lūpų išgirsti Holokausto istorijas ir aukščiausio lygio profesionalų surinktą medžiagą, suvokti, kas vyko ir įvertinti pasekmes.
Į seminarą susirinko pedagogai iš 15 šalių / Organizatorių nuotr.
Džiaugiamės, kad esame šio ypatingo renginio partneriai ir dalinamės pirmosios dienos akimirkomis.
Gut Šabės!