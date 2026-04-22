Yom Ha’atzmaut Sameach, Israel!

Šiandien mūsų istorinė tėvynė Izraelis švenčia 78-ąsias Nepriklausomybės metines.
Yom Ha’atzmaut – vienintelė valstybinė ir nepaprastai svarbi Izraelio šventė, žyminti po 2000 klajonių ir persekiojimo metų atgauto valstybingumo svarbą. Ir ne bet kur, o istorinėje vietoje, kur prasidėjo žydų istorija, religija ir kultūra. Todėl izraeliečiai švenčia išties linksmai – su paradais, iškilmingu prezidento priėmimu, koncertais ir fejerverkais.
Mes švenčiame šypsodamiesi ir giedodami himną.
Yom Ha’atzmaut Sameach visiems mūsų broliams ir sesėms!
Tenoras Rafailas Karpis Vilniaus choralinėje sinagogoje gieda Izraelio himną.
Istorija
60–70 mūsų eros metais romėnams nuslopinus žydų sukilimą buvo panaikintas paskutinis žydų autonominės valstybės darinys, o šventykla Jeruzalėje ant Siono kalvos sugriauta. Išlikę toje teritorijoje žydai vadovaujant Bar Kochbai 132–135 vėl sukilo, buvo nugalėti romėnų, kurie visiškai sugriovė Jeruzalę, išvarė iš gyvenamųjų vietų visus žydus, teritoriją pavadino Palestina. Jeruzalė liko simboliu, šventa vieta, kur esą pasirodys Mesijas, atstatysiąs šventyklą ir žydų valstybę.
Viduriniais amžiais žydai Europoje išplito į rytus, pirmiausia vokiečių žemėse, kur susiformavo jidiš kalba. Senoji hebrajų kalba buvo užmiršta, vartojama tik religinėse mokyklose ir sinagogose.
XIX a. Europoje dėl romantizmo įtakos prasidėjęs domėjimasis tautų praeitimi, tradicijomis, jų istorinio likimo ypatybėmis veikė ir žydų mąstytojus, kurie ėmė kalbėti apie žydų valstybės atkūrimą. Ši idėja tapo dar svarbesnė Europoje atsiradus rasiniam biologiniam antisemitizmui, kuris neigė žydų teisę gyventi.
Vienas iš ryškiausių žydų filosofų T. Herzlis manė, kad savoje valstybėje žydai bus saugūs. Jo raginimas žydams keltis į Palestiną susilaukė pritarimo diasporoje, daugiausia tarp Austrijos ir Rusijos žydų. 1897 įkurta Sionistų organizacija (nuo 1960 Pasaulinė sionistų organizacija), 1901 – Nacionalinis žydų fondas, kurio lėšos buvo skirtos žemei Palestinoje pirkti. Ten dar 1882 grupė Rusijos žydų Jafos vietovėje (dabar Tel Avivas) įkūrė pirmąją koloniją – žemdirbystės ūkį.
Pirmojo pasaulinio karo metais žydai patyrė turkų represijų, jie padėjo žygiuojančiai britų kariuomenei, o Europoje sudarė V. Žabotinskio vadovaujamą dalinį. Pasibaigus karui Didžioji Britanija gavo mandatą Palestinai valdyti. Žydų imigracijos mastai smarkiai išaugo, o tai sukėlė konfliktus su vietiniais arabais dėl superkamų iš jų žemių, atsisakymo įdarbinti arabus žydų žemės ūkyje ir pramonės įmonėse.
Persikėlėlių ūkininkavimas, jų gyvenviečių tvarka kėlė arabų nepasitenkinimą, peraugantį į užpuolimus ir pogromus. Arabų riaušes 1929 ir 1936 numalšino Didžiosios Britanijos kariuomenė, bet jos valdžia, siekdama išsaugoti savo pozicijas Artimuosiuose Rytuose, 4 dešimtmečio pabaigoje smarkiai apribojo žydų imigraciją. Tada Palestinoje gyveno jau daugiau kaip 0,4 mln. žydų, veikė administracinės struktūros, partijos, profesinės sąjungos, švietimo įstaigos ir aukštosios mokyklos. Žemės ūkyje vyravo kibucai.
Per Antrąjį pasaulinį karą Didžiosios Britanija valdžia praktiškai uždraudė imigraciją, bet nacizmo grėsmės akivaizdoje žydai stojo jos pusėn, jų dalinių kariai kovojo Šiaurės Afrikoje ir Italijoje.
Davidas Ben Hurionas skelbia Izraelio valstybės įkūrimą (Tel Avivas, 1948 05 14) / Rudi Weissenstein, Izraelio užsienio reikalų ministerija nuotr.
Izraelio valstybės sukūrimas
Pasibaigus II pasauliniam karui į Palestiną veržėsi išsigelbėję per Holokaustą Europos žydai, bet Didžioji Britanija nekeitė imigracijos ribojimo, nelegaliai atvykusius asmenis suimdavo ir deportuodavo. Tai sukėlė susirėmimus su britų kariais, stiprėjo arabų ir žydų konfliktai.
Nusivylusi savo veiksmų nerezultatyvumu Didžiosios Britanijos vyriausybė 1947 02 14 perdavė Palestinos likimą spręsti Jungtinėms Tautoms. Jų Generalinė Asamblėja 1947 11 29 pritarė rezoliucijai, numatančiai nuo 1947 05 01 panaikinti Didžiosios Britanijos mandatą ir Palestiną padalyti į dvi valstybes: arabų ir žydų, Jeruzalei suteikti tarptautinį statusą.
1948-ųjų gegužės 14 d. Tel Avive susirinkę žydų lyderiai pasirašė Izraelio valstybės įkūrimo deklaraciją. INuo tada kasmet, penktają Ijaro mėnesio dieną pagal žydų kalendorių, vos pasibaigus Yom HaZikaron, viso pasaulio žydai švenčia savo istorinės Tėvynės atkūrimą.