Kviečiame į Eirimo Veličkos paskaitą “Žydų muzika: nuo liturginės tradicijos iki klezmerio ir minimalizmo”

Paskutinė pasaulio muzikos ciklo popietė skirta žydų muzikai. Įvairi ir turtinga žydų muzikinė tradicija apima liturginę ir pasaulietinę muziką ir atspindi didžiulę gyvenamų vietų istorinę ir kultūrinę įvairovę. Skiriamos aškenazių, sefardų ir jemenitų muzikinės tradicijos.
Data: balandžio 19 d., sekmadienis.
Laikas: 16:00 val.
Vieta: “Muzikos magijos klubas” (Šv. Stepono g. 12, Vilnius).
Popietės metu turėsime progą išgirsti unikalių žydų jemenitų liturginės muzikos įrašų. Atoki žydų jemenitų bendruomenė žinoma nuo karaliaus Saliamono laikų. Šios egzotiškos liturginės giesmės lietuvių klausytojams dar mažai pažįstamos. Vakarą pratęs Gioros Feidmano virtuoziški klarneto garsai. Tai klezmeris – gyvybinga aškenazių pasaulietinės muzikos tradicija, sugėrusi savin gražiausias Vidurio ir Rytų Europos tautų – slavų, rumunų, osmanų turkų – melodijas. Sakoma, kad žydų klarnetas ir juokiasi, ir verkia – Gioros Feidmano klarnetas tą tikrai gali.
Pabaigoje klausysimės kompozitoriaus minimalisto Steve’o Reich’o kūrinio „Tehlim“ („Psalmės“), kuriame jis meistriškai supina Dovydo psalmių poetinę ritmiką su postmodernaus minimalizmo muzikinės išraiškos priemonėmis. Popietėje neapsiribosime vien pasyviu muzikos klausymu: visi norintieji galės išmokti padainuoti ir porą paprastų chasidiškų melodijų!
Vakarą ves etnomuzikologas Eirimas Velička.
Rohatyno (vakarų Ukraina) žydų muzikantai.
ARČIAU MUZIKOS – tai ne koncertai, o susitikimų su muzika vakarai, kuriuos veda įdomūs “palydovai” – muzikologai, muzikantai, melomanai – tam tikro žanro, kompozitoriaus, instrumento, atlikėjo ar šalies muzikinės kultūros gerbėjai. Jie pasakoja apie šios muzikos ypatumus, gyvai ją demonstruoja, atrenka charakteringus įrašus klausymui. Įrašai kokybiškai atkuriami iš vinilo plokštelių arba aukštos raiškos skaitmeninių failų – tai leidžia pajusti specifinį emocinį turinį, įvertinti atlikimo niuansus, atskleisti šios muzikos gelmes.
Renginio trukmė: 120 min.
Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Folkroko grupės „Atalyja“ narys. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre dėstė Azijos muzikos kursą (2003–2014 m.). Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos, Indijos muzikos temomis.[3] Muzikos enciklopedijos autorių kolektyvo narys.