Būtina aplankyti: Druskininkuose atidarytas Žako Lipšico muziejus

Išlydėdami besibaigiančią savaitę norime pasidžiaugti Lietuvos žydams tikrai ypatingu įvykiu -šiandien Druskininkuose duris atvėrė naujas Vilniaus Gaono istorijos muziejaus padalinys Druskininkuose – legendiniam litvakų kilmės skulptoriui ir kubistui Žakui Lipšicui skirtas muziejus. Naujasis Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Sergejus Kanovičius iškilmingoje atidarymo ceremonijoje sveikino būrį garbių svečių – Kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę, Druskininkų merą Ričardą Malinauską, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kuklaisnky, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarą Emanuelį Zingerį ir kitus.
Atidarymo svečiai apžiūrėjo naujojo muziejaus ekspoziciją / Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus nuotr.
Druskininkuose gimęs ir augęs pasaulinio garso litvakas skulptorius Žakas Lipšicas (1891–1973) – kubistinės skulptūros pradininkas, palikęs ryškų pėdsaką XX a. skulptūros mene. Ekspozicijoje pasitelkiamos šiuolaikinės technologijos, leidžiančios pažinti istoriją ir meną interaktyviai bei kūrybingai. Tai atvira ir visiems prieinama erdvė, patogi lankytojams.
Kviečiame visus į Druskininkus, kur turėsite progą pažinti ne tik Žako Lipšico kelią, bet ir Lietuvos žydų istoriją.
Vieta: Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkai.
Iki susitikimų Druskininkuose, o šiandien linkime Gut Šabės!
Už nuotraukas dėkojame Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus fotografui.