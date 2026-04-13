2026 m. balandžio 9 d. Palangoje įvyko prasmingas seminaras, subūręs švietimo ir kultūros lauko profesionalus iš įvairių Lietuvos regionų. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, bendradarbiaudama su Palangos žydų bendruomene, tęsdama Claims Conference (Conference on Jewish Material Claims Against Germany) finansuojamą projektą „Holokausto atminties ir istorinio teisingumo švietimo programa Lietuvoje, 2025–2027 m.“, oficialiai atidarė naują edukacinį sezoną.
Šaltinis: Palangos žydų bendruomenės informacija
Palangoje vyko seminaras apie Holokausto atmintį Lietuvos švietimo lauke / PŽB nuotr.
Į seminarą susirinko 27 motyvuoti ir aktyvūs švietimo bei kultūros srities profesionalai. Nors renginys vyko pajūryje, dalyvių geografija apėmė kone visą Lietuvą – nuo Žemaitijos regiono, Palangos, Kretingos, Šilutės, Telšių, Šiaulių iki Radviliškio, Šeduvos ir Kauno. Tai buvo diena, kupina prasmingų diskusijų, naujų pažinčių ir unikalių atradimų. Seminaro metu dalyviai gilinosi į regiono istorinį ir kultūrinį paveldą, taip pat turėjo galimybę susipažinti su Mimuna (Mimouna) – spalvinga tradicija, minima pirmąją dieną po Pesacho (žydų Velykų), vienos svarbiausių judaizmo švenčių.
Seminaras vyko Palangos jaunimo ir savanorystės centre, o vėliau dalyviai leidosi į pažintinę ekskursiją Palangos žydų paveldo pėdsakais. Kol medžiai dar nebuvo sulapoję, atsivėrė išskirtiniai miesto architektūros ir atminties ženklai, kuriuos vasaros sezonu neretai paslepia tanki žaluma. Ekskursijos metu dalyviai turėjo galimybę iš arčiau pažinti vietas, menančias kadaise gausią ir aktyvią Palangos žydų bendruomenę, jos indėlį į miesto ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Ši kelionė leido iš naujo pažvelgti į Palangą kaip į daugiakultūrį miestą, kuriame žydų bendruomenė ilgus šimtmečius buvo svarbi kurorto istorijos dalis, palikusi ryškius pėdsakus miesto tapatybėje ir kolektyvinėje atmintyje.
Nuo „Dingusio štetlo“ iki Telšių ješivos, nuo Lietuvos pajūrio muziejų iki Kauno bei Radviliškio gimnazijų – visi tapome viena didele edukatorių bendruomene, vienijama bendro siekio – saugoti atmintį ir prasmingai ją perduoti ateities kartoms.
Apie projektą
Projektas „Holokausto atminties ir istorinio teisingumo švietimo programa Lietuvoje, 2025–2027 m.“, finansuojamas Claims Conference, yra ilgalaikė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės iniciatyva, skirta stiprinti neformalųjį švietimą Holokausto ir žydų istorijos temomis Lietuvoje.
Ši dvejų metų programa siekia skatinti istorinį teisingumą, visuomenės susitaikymą ir gilesnį praeities tragedijų pažinimą. Lietuvos žydų bendruomenės ekspertų komanda kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis, regioninėmis bendruomenėmis, švietimo darbuotojais ir sprendimų priėmėjais kuria tvarią edukacinę sistemą.
Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti pedagogus ir edukatorius, kurie įgytas žinias perduos vaikams ir jaunimui, taip stiprindami istorinį sąmoningumą bei pagarbą žmogaus teisėms.
Holokaustas, per kurį sistemingai buvo sunaikinta šeši milijonai žydų ir milijonai kitų žmonių, išlieka skaudžiu priminimu apie neapykantos, diskriminacijos ir netolerancijos pasekmes. Lietuvos kontekste šių istorinių žinių puoselėjimas yra itin svarbus, todėl būtinas nuoseklus ir visų suinteresuotų šalių įsitraukimas.
