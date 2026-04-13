Liūdėdami pranešame, kad 2026 m. balandžio 11 d. mirė mūsų bendruomenės narys, mylimas tėvas, senelis ir prosenelis Solomonas Isaakovičius Pilkinas (1937 – 2026).
Šviesi jo atminimas amžinai išliks artimųjų ir visų pažinojusių širdyse.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.
Atsisveikinti su velioniu bus galima antradienį, balandžio 14 d. nuo 10 iki 12 val. Vilniaus laidojimo namuose „Ritualas” (Olandų g. 22, salė Nr. 10).