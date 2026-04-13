Jom Hašoah: Holokausto atminimo diena

Viso pasaulio žydų bendruomenės šiandien mini Holokausto aukų atminimo dieną. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė Holokausto aukas pagerbė sekmadienį Vilniuje vykusiame „Gyvybės žygyje“ – už žydų gyvenimą ir prieš neapykantą Izraeliui.
„Kasdien pagalvoju, ką mano tėvelis Saulius Kuklianskis, kuris vaikystėje patyrė Holokausto baisumus, pasakytų apie šiandien visuomenėje vykstančius procesus? Greičiausiai pagalvotų, kad grįžta prieškario laikai… Mūsų pareiga ne tik išsaugoti žuvusiųjų atminimą, bet ir kalbėti garsiai, kad tas tamsus laikotarpis niekada nebesugrįžtu“, – sako Holokaustą išgyvenusių tėvų šeimoje augusi Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.
Dėkojame „Prabudimo orkestrui“, Tadui ir Elinai Daujotams už prasmingą renginį bei visiems, buvusiems kartu.
Jom Hašoah išvakarėse Vilniuje vyko “Gyvybės žygis” / “Prabudimo orkestro” nuotr.
Apie Jom Hašoah
Pilnas Holokausto aukų atminimo dienos pavadinimas yra „Jom Hašoah ve-Hagevura“ – išvertus pažodžiui „Holokausto ir heroizmo (atminimo) diena“. Ji minima 27-ąją nisano mėnesio dieną, praėjus savaitei po septintosios Pesacho dienos ir likus savaitei iki Jom Hazikarono – Izraelio žuvusių karių atminimo dienos.
Kai 27-oji nisano diena sutampa su penktadieniu ar šestadieniu, Jom Hašoah perkeliama viena diena, kad nesutaptų su Šabatu.
Šią datą 1951 m. balandžio 12 d. nustatė Izraelio parlamentas Knesetas. Pilnas pavadinimas buvo įtvirtintas įstatymu, kurį Knesetas priėmė 1953 m. rugpjūčio 19 d. Nors data buvo nustatyta Izraelio valstybės, ši diena tapo minima žydų bendruomenėse ir tarp pavienių žmonių visame pasaulyje.
Sirenos
Nuo XX a. septintojo dešimtmečio pradžios Jom Hašoah dieną sirenos kauksmas Izraelyje dviem minutėms sustabdo eismą ir pėsčiuosius tylos minutei. Sirena skamba saulei leidžiantis, prasidėjus šventei, ir dar kartą kitą rytą 11 valandą. Visos radijo ir televizijos programos tą dieną vienaip ar kitaip susijusios su žydų likimu Antrojo pasaulinio karo metais, įskaitant išgyvenusiųjų liudijimus. Net muzikinės programos pritaikomos prie Jom Hašoah nuotaikos. Viešos pramogos šią dieną nevyksta – teatrai, kino teatrai, barai ir kitos viešos vietos visame Izraelyje yra uždarytos.
