Vokietijos Bundestago pirmininkė pagerbė Holokausto aukas

Šiandien Lietuvoje viešėjusi Vokietijos Bundestago pirmininkė Julia Klockner susitiko su J. E. Prezidentu Gitanu Nausėda, lankėsi Seime, kur sakė kalbą, aptarė Europos saugumo ir daug kitų svarbių klausimų.
Vokietijos Bundestago pirmininkė Julia Klockner ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky
Norime pasidžiaugti, kad, nepaisant nepaprastai įtemptos vizito darbotvarkės, ponia J. Klockner rado laiko atvykti į Panerių memorialą, kur pagerbė Holokausto aukas.
Dalinamės ceremonijos akimirkomis.