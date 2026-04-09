Gyvybės žygis – Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai Yom HaŠoa skirtas renginys Vilniuje

Šių metų balandžio mėnesį, minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną Yom HaŠoa, daugiau kaip 50-yje Europos, JAV ir Pietų Amerikos miestų bus surengti Gyvybės žygiai. Tai renginiai, skirti pagerbti Holokausto aukas ir išreikšti solidarumą žydų tautai bei Izraelio valstybei.
Balandžio 12 d. (sekmadienį) kviečiame visus atvykti į Vilnių ir prisijungti prie tarptautinės Gyvybės žygio iniciatyvos.
16:00 – susitikimas Rūdninkų skvere
16:30 – Eisena Vilniaus gatvėmis
17:00 – minėjimo renginys Kudirkos aikštėje
Nepamirškite atsinešti Izraelio, Lietuvos ar kitos jums brangios šalies vėliavos. Eisenos dalyvius lydės policija.
Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių Holokausto atminimas tapo svarbia viešosios kultūros dalimi. Tačiau ką reiškia 6 milijonų nužudytų žydų atminimas, kai šiandien žydų gyvenimas visame pasaulyje vėl yra grasinamas agresyvaus antisemitizmo? Ką reiškia atminimas, kai sinagogos ir žydų institucijos turi būti saugomos lyg tvirtovės, o žydai bijo viešai rodyti savo tapatybę? Ką reiškia atminimas, kai „Hamas“ antisemitinė propaganda, milijonus kartų platinama socialiniuose tinkluose, kursto žmones visur nekęsti didžiausios mūsų laikų žydų bendruomenės – Izraelio valstybės?
Atminimas reiškia atsakomybę pažinti ir įvardyti senąjį antisemitizmą savo šeimose, bažnyčiose, miestuose ir kultūroje. Atminimas reiškia atsakomybę naująjį antisemitizmą – neapykantą Izraeliui – vadinti tikruoju vardu. Atminimas reiškia atsakomybę nenusigręžti ir netylėti, bet šiandien viešai pakelti savo balsą už žydų gyvenimą ir už Izraelį.
Todėl „Gyvybės žygis“ kviečia žmones visame pasaulyje išeiti į gatves per Holokausto atminimo dieną Yom HaŠoa su žinia: „Atminimas įpareigoja“.