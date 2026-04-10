Sveikiname Vilių Gutmaną su gimtadieniu!

Šiandien Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas švenčia gimtadienį. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai sveikina gerb. Vilių su gražia sukaktimi.
Mielas Viliau,
Džiaugiamės ne tik prasminga Jūsų veikla puoselėjant žydų tradicijas ir kultūrą, buriant jaunimą ir rūpinantis atminties išsaugojimu. Nepaprastai svarbi ir Jūsų draugystė, todėl linkime sveikatos, gražių akimirkų, artimųjų palaikymo ir saulėtų dienų.
Ilgiausių metų!
Mazel Tov!
Bis 120!
Faina Kukliansky
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė