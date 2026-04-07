Sveikiname Shmuelį Leviną su jubiliejumi!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su 80-uoju jubiliejumi nuoširdžiai sveikina pirmosios pokario žydų mokyklos įkūrėją ir Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT žydų gimnazijos pirmąjį direktorių, žmogų, kuris aktyviai prisidėjo prie LŽB Socialinio centro kūrimo ir pirmąjį jo direktorių, taip pat pirmąjį Geros valios fondo direktorių ir Vilniaus bei Lietuvos žydų religinės bendruomenės pirmininką Shmuelį Leviną.
Gerbiamas Simai,
Šiandien Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su didžia pagarba ir šiltu dėkingumu sveikina Jus – žmogų, be kurio mūsų bendruomenės atgimimo istorija būtų kitokia.
Pokario Šiauliai, slaptosios maldos, tylos kalba – tai buvo Jūsų vaikystė. Bet iš tos tylos Jūs išnešėte ne susitaikymą, o ryžtą. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, Jūs buvote tarp pirmųjų, kurie suprato: laisvė be tapatybės – tuščia. Ir ėmėtės darbo.
Jūs įkūrėte pirmąją pokario žydų mokyklą Vilniuje. Šiandien Šolomo Aleichemo ORT gimnazija yra vieną geriausių sostinėje. Jūs vadovavote LŽB Socialiniam centrui, teikdamas pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Jūs ilgus metus pirmininkavote Lietuvos žydų religinei bendrijai, saugodamas maldos tradicijas ir dvasinį Vilniaus Gaono palikimą Choralinėje sinagogoje.
O kai gimė Geros valios fondas – būtent Jūs tapote jo pirmuoju direktoriumi. Žmogus, kuris pats užaugo pokaryje ir žinojo, ko buvo atimta iš Lietuvos žydų, dabar stovėjo prie fondo, skirto bent simboliškai atitaisyti tai, kas buvo sunaikinta.
Kiekvienas šis vaidmuo reikalavo ne tik žinių ir kantrybės – reikalavo tikėjimo, kad verta. Jūsų gyvenimas yra ne tik asmeninė istorija. Jis yra Lietuvos žydų bendruomenės atgimimo pamatas.
Linkime Jums sveikatos, artimųjų šilumos ir šviesos kiekvieną dieną – šalia tų, kurie Jus myli, pažįsta ir brangina.
Faina Kukliansky
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė
Už nuotrauką dėkojame 15min.lt / Ernestai Čičiurkaitei ir Vidmantui Balkūnui.