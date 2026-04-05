Šventė Panevėžio žydų bendruomenėje

Pesach – tai viena svarbiausių žydų švenčių švenčiama visame pasaulyje, visose žydų bendruomenėse.
Pesach (iš hebr. „praėjo pro šalį“) – pavasario, išvadavimo (iš Egipto vergovės) šventė, simbolizuojanti Biblijos epizodą, kai Egipte buvo išžudyti visi pirmagimiai, išskyrus žydų, kurie savo namus pažymėjo avinėlio krauju ir kuriuos mirties angelas aplenkė. Po šios bausmės žydų tauta buvo išleista iš Egipto (Iš, 12). Pesach taip pat vadinama avinėlio auka, aukota šiai šventei senovėje. Geriausiai žinomas šios šventės maistas – macai – neraugintos duonos paplotėliai iš miltų ir vandens. Biblija įpareigoja juos valgyti septynias dienas iš eilės kaip priminimą apie skubotą išėjimą iš Egipto (Iš, 12–39).
Balandžio mėnesį Panevėžio m. žydų bendruomenė šventė Pesacho antrąjį sederį. Pesacho sederis nuo seno yra svarbiausia šventės dalis. Tradiciniame susibūrime dalyvavo suaugusieji, vaikai ir svečiai. Buvo pasakojama apie Pesacho šventės tradicijas, skaitoma Agada, bendruomenės moterys užiebė žvakes. Ant stalo buvo visi tradiciniai šventės patiekalai, primenantys karčią vergovę, sunkias klajones. Šventinėje vakarienėje duoną pakeitė macai – paplotėliai, kuriais žydai maitinosi Sinajaus dykumoje, o kartūs žalumynai simbolizavo patirtas kančias.
Dar kartą sveikiname visus su gražia Pesacho švente, kuri vis dar tęsiasi ir linkime visiems Lietuvos žydams ramybės, taikos, santarvės, dvasingumo ir aukščiausiojo palaiminimo.
Šventės akimirkos – nuotraukų galerijoje.