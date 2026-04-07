Pesachas Kauno žydų bendruomenėje

Kauno žydų bendruomenė susirinko prie tradicinio Pesacho sederio švenčių stalo. Susibūrime, kaip visada, netrūko šypsenų, smagių pokalbių, geros nuotaikos, nuotaikingos muzikos, skanių vaišių ir net galvą pasukti verčiančių Pesahui skirtos viktorinos klausimų.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / KŽB nuotr.
„Sveikiname visus, tebešvenčiančius Pesachą ir Velykas. Linkime, kad smagus pavasario vėjas nuneštų į nepasiekiamas tolybes jei ne visas, tai bent kuo daugiau mus neraminančių negandų, kad kartu su atbundančia gamta skleistųsi meilės, bendrystės, taikos pumpurai“, – susirinkusius sveikino Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas.
Dalijamės šventinio Pesacho akimirkomis.