Knygos „Gerbiamas Žydų mokslo institute!“ pristatymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į knygos „Gerbiamas Žydų mokslo institute!“ Vilniaus YIVO instituto korespondencijos antologija (1925–1941) pristatymą, kuris vyks balandžio 7 d., 18 val., Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje (II a.).
Laiškų rinktinė „Gerbiamas Žydų mokslo institute!“ parengta minint YIVO šimtmečio jubiliejų. Tai leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su instituto dokumentiniu paveldu bei pristatantis nepaprastai vaisingą ikikarinę YIVO veiklą Vilniuje.
Pristatyme dalyvaus knygos sudarytoja, Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė, istorikas dr. Juozapas Paškauskas, knygos vertėja iš jidiš kalbos Aistė Puidokaitė, vertėja į ir iš anglų kalbos dr. Dalia Cidzikaitė, knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė, moderuos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė ir YIVO šimtmečio renginiams skirto projekto vadovė dr. Jolanta Budriūnienė.