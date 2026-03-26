KVIEČIAME Į ŠVENTĘ: Muzikinis Pesacho sederis!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia kartu pasitikti didžiausią žydų metų šventę Pesachą ir pabūti drauge. Tai bus nepaprastas vakaras, kurio metu \ dar kartą išgyvensime mūsų istoriją per tradicines dainas, kurias atliks žydų dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ muzikantai, bei maldas, kurias ves Ba‘al Tfillah Viljamas Žitkauskas.
Muzikinis Pesacho sederis:
Dėmesio, BŪTINA registracija TIK (!) el. paštu: zanas@sc.lzb.lt iki balandžio 1 d., trečiadienio, 12 val.
Kada: balandžio 4 d., šeštadienį.
Kur: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salėje (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Kaina: bendruomenės nariams – 15 eur., ne bendruomenės nariams – 45 eur. Vaikams iki 14 metų – nemokamai.
Daugiau detalių – tik po registracijos!
Lauksime šventėje!