Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimas Pasvalyje

Pasvalio krašto muziejuje vyko mokslinė konferencija ,,Jie išgelbėjo pasaulį…“, skirta Lietuvos žydų gelbėtojų dienai.
Konferencijos I-oje dalyje pranešimus skaitė:
,,Žydų gelbėtojų motyvacija: tyrimai ir atradimai“ – dr. Zigmas Vitkus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos katedros mokslinis darbuotojas;
,,Pasaulio tautų teisuolių kupiškėnų Markevičių šeima“ – Aušra Jonušytė, Kupiškio etnografinio muziejaus istorikė;
,,Lietuvos kunigai – žydų gelbėtojai“ – dr. Arūnas Bubnys, istorikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius;
,,Gelbėtojai. Pasvalio krašto atvejai“ – Gražvydas Balčiūnaitis, Pasvalio savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų vyriausiasis specialistas.
II-oje dalyje buvo rodomas dok. filmas ,,Pasaulio teisuoliai“, rež. Dominykas Kubilius.
Konferencijoje įžanginį žodį tarė Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė. Renginį moderavo Gražvydas Balčiūnaitis.
Kaip ir dera garbius svečius sveikino Pasvalio miesto meras ponas Gintautas Gegužinskas.
Konferencijoje dalyvavo gimnazistai, kultūros – švietimo atstovai, miestelėnai bei Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Vidmantas Markevičius ir kiti bendruomenės nariai.
Gennady Kofman konferencijos pranešėjams įteikė dovanas – po macų pakuotę, 2026 metų žydų kalendorių, ponia Ona Juospaitienė -Pasvalio krašto muziejaus direktorei įteikė savo rankų darbo meninį atviruką su įrašu.
Ponia Aušra Jonušytė dovanojo knygas apie Markevičių šeimą.
Parašė Joana Viga Čiplytė