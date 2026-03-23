Muziejuje paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena

Kovo 16-ąją Kupiškio muziejuje surengtas renginys „Akmenukai šviečiančiai žvaigždei“, skirtas Lietuvos žydų gelbėtojų dienai. Ši diena primena apie žmones, kurie itin sudėtingu istorijos laikotarpiu parodė nepaprastą drąsą, atjautą ir žmogiškumą. Renginyje dalyvavo Kupiškio rajono mokyklų aštuntokai – geriausių rašinių ir piešinių autoriai. Mokiniai, padedami mokytojų, kūrė darbus apie žydų slėpimą, gelbėjimą, jų išgyvenimus, vidines būsenas, tikėjimą ir viltį išlikti, taip pat apie geros valios žmones, ištiesusius pagalbos ranką nelaimės metu.
Muziejaus istorikė Aušra Jonušytė pakvietė pagerbti Kupiškio rajone, Trinapolio vienkiemyje, gyvenusią Elenos ir Juozapo Markevičių šeimą – Pasaulio tautų teisuolius. Net septyni šios šeimos nariai yra gavę šį garbingą vardą. Muziejus planuoja kasmet organizuoti renginį, pavadintą jų vardu, kuris skatins toleranciją ir istorinės atminties puoselėjimą. Šiemet pristatyti rajono aštuntokų piešiniai ir mokinių rašto darbai vėliau bus eksponuojami virtualioje muziejaus parodoje, skirtoje Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai – rugsėjo 23-ajai.
Renginio metu kalbėjęs Kupiškio rajono meras, profesorius habilituotas daktaras Algirdas Raslanas, padėkojo Markevičių anūkui Vidmantui Markevičiui už pasidalytą svarbią istorinę medžiagą, padedančią atskleisti teisuolių žygdarbius gelbstint persekiojamus žmones. Jis taip pat išreiškė padėką mokytojams ir mokiniams, pasirinkusiems nagrinėti sudėtingą, bet reikšmingą temą, pabrėždamas, kad jų darbai praturtins istorijos suvokimą ir ateityje papildys kuriamo žydų muziejaus ekspozicijas bei leidinius.
Aštuntos klasės mokinės – Vytautė Mekšėnaitė, Elzė Butkevičiūtė, Unė Banionytė, Luknė Trifeldaitė, Ugnė Subataitė, Radvilė Macijauskaitė ir Goda Kavčinskaitė iš įvairių Kupiškio rajono ugdymo įstaigų – renginio metu pristatė savo kūrybinius darbus, kurie buvo pripažinti geriausiais ir perskaityti viešai.
Kupiškio muziejaus direktorius Kostas Malakauskas apibendrino renginį, įteikė padėkas mokiniams ir mokytojams. Pedagogams, padėjusiems rengti kūrybinius darbus, taip pat buvo įteikti leidiniai „Kupiškyje gaminti žydų virtuvės valgiai“, suteiksiantys galimybę geriau pažinti žydų kulinarinį paveldą, tradicijas ir šventes bei išbandyti pateiktus receptus.
Renginyje aktyviai dalyvavo ir prie mokinių pasirengimo prisidėjo mokytojai iš įvairių Kupiškio rajono ugdymo įstaigų: Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojos Daiva Kučinskienė, Auksė Jankevičienė, Lolita Kudijanovienė, Lina Riaubienė, Lena Zinienė, taip pat šios progimnazijos Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja Lina Stanislovaitytė-Bukauskienė. Prie pagalbos mokiniams prisidėjo ir Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos mokytoja Lina Kilienė bei šios gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojos Silvija Stukienė ir Jūra Sigutė Jurėnienė.
Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laima Kilkuvienė dėkojo visiems renginio dalyviams, džiaugėsi stiprėjančiu bendradarbiavimu ir bendryste.
Renginio metu Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Laima Skardžienė pristatė parodą „Matilda Olkinaitė. Širdy nepasakytą žodį aš nešu…“. Joje pasakojama apie talentingą jauną poetę, kuri mokėsi Panemunėlio pradinėje mokykloje, vėliau puikiai baigė Kupiškio progimnaziją ir Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją Rokiškyje, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Jei ne tragiški įvykiai – Okinų ir Jofių šeimų nužudymas Šeduikiškio kaime – Lietuva būtų turėjusi brandžią ir perspektyvią kūrėją.