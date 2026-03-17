Faina Kukliansky išrinkta į Europos žydų bendruomenėių Generalinę asamblėją

Praėjusį savaitgalį Graikijos sostinėje Atėnuose vyko šeštasis Europos žydų lyderių suvažiavimas, kurį organizavo Europos žydų bendruomenių taryba (EŽBT). Renginys subūrė per 250 dalyvių iš daugiau kaip 30 šalių, tarp jų – bendruomenių lyderius, institucijų atstovus, kultūros profesionalus ir žydų organizacijų narius iš visos Europos.
Suvažiavimo lyderius sveikino Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas.
Litvakams suvažiavime atstovavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, kuri buvo išrinkta į EŽBT Generalinę asamblėją.
Organizatorių nuotr.
Tris dienas suvažiavimo erdvėje vyko daugybė susitikimų, interaktyvių seminarų ir diskusijų, buvo skaitomi pranešimai ir aptariami strateginės kryptis, turinčios nubrėžti žydų gyvenimo Europoje ateitį. Didžiulis dėmesys buvo skiriamas žydų kultūros, paveldo ir bendruomeninio gyvenimio Europoje puoselėjimą. Taip pat šis susitikimas suteikė vertingą galimybę žydų bendruomenių lyderiams megzti ryšius ir keistis patirtimi.