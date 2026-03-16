Kviečiame į koncertą

Mieli bendruomenės nariai,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Programų skyrius maloniai kviečia jus į koncertą „Valentinas Kaplūnas ir draugai“ iš ciklo „Bendruomenės nariai – bendruomenei“.
Programoje – muzika, tapyba ir literatūra.
Programą parengė:
Valentinas Kaplūnas – violončelė,
Natalija Krauter – dainininkė,
Lidija Koroliova-Gladkich – fortepijonas,
Jurijus Scutskij – poezija ir proza,
Nina Sesternikova – poezija.
Data: sekmadienis, kovo 22 d.
Laikas: 14.00 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Dėmesio, BŪTINA registracija TIK (!) el. paštu: zanas@sc.lzb.lt
Virginijos Valuckienės nuotr.