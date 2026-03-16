Unikalus meninis projektas pasakos užmirštą Vilniaus istoriją

Vilnius – tai miestas, kuriame šimtmečius darniai gyveno įvairių tautų ir religijų žmonės. Kiekviena sostinės gatvė kalba apie čia kunkuliavusį margaspalvį gyvenimą. Siekdami tai priminti, jėgas sujungę režisierius Vytautas Tinteris ir genealogas (Giminės medžių sudarinėtojas) Gediminas Dubonikas kviečia į paveikslų ir vaizdo projekcijų parodą, rašoma spaudos pranešime.
Kovo 25 d. 19 val. kavinėje „Films & Coffee“, įsikūrusioje Šv. Mikalojaus ir Pranciškonų gatvių sankirtoje, atsidarys jungtinė Gedimino Duboniko ir Vytauto Tinterio paroda, skirta priminti apie iki Antrojo pasaulinio karo Vilniaus senamiestyje gausiai gyvenusią litvakų bendruomenę.
Angliškas foto aparatas / Organizatorių nuotr.
Joje bus galima išvysti G. Duboniko fotografijas, darytas senu, prieš beveik šimtmetį pagamintu anglišku „Hawk Eye“ aparatu. Jose vaizduojamos senamiesčio gatvės, atspindinčios buvusio Vilniaus geto gyvenimą.
„Nors fotomenas man – tik laisvalaikio užsiėmimas, kurdamas šiuos darbus stengiausi itin subtiliai perteikti laikmečio atmosferą. Tai darbai, kalbantys ne tik apie Vilnių ar Lietuvą, bet ir apie visą Europą. Ir ne tik apie XX amžių. Juk to, kas vyko Antrojo pasaulinio karo metu, apraiškų būta ir viduramžiais bei dar anksčiau. Parodos žiūrovui primenu tokius istorinius įvykius kaip knygų deginimas, priverstinis darbas, gyvenimas getuose, pogromai ir t. t.“, – sako Gediminas Dubonikas.
Vilniuje lankytojams bus pristatyta unikali paroda / Organizatorių nuotr.
Jis atskleidžia, kad vienas paveikslas skirtas ir akademikės, germanistės, pedagogės I. Veisaitės atminimui. „Ji buvo įsitikinusi, kad blogiausias dalykas, galintis užkrėsti žmogų, yra neapykanta. Todėl, visada vadovavosi Holokausto metu žuvusios motinos duotu principu – nekeršyti. I. Veisaitės požiūris – sektinas pavyzdys mums visiems, ypač šiais, gilaus susipriešinimo laikais“, – pasakoja vienas parodos organizatorių.
Ant šių fotomeno kūrinių bus pristatytos Vytauto Tinterio audiovizualinės projekcijos iš senų archyvų, menančių Vilniaus getą ir holokaustą. Jų fone gros V. Tinterio kurta eksperimentinė ambiento muzika, nukeliaujanti į tą skaudų mūsų visų istorijos laikotarpį.
„Kadangi ir pati kavinė yra įsikūrusi buvusio Vilniaus geto vietoje, jos gotikiniai skliautai mena ir dar senesnius laikotarpius. Man svarbu šioje erdvėje pavaizduoti viską – nuo senovės iki dabartinių laikų, sulieti tuos skirtingus laikotarpius ir apmąstyti, kaip keitėsi šių erdvių paskirtis“, – sako V. Tinteris.
Parodos metu lankytojus jis kvies pajausti, ką „kalba“ šie pastatai: nuo pat tų laikų, kai šias erdves valdė pranciškonų vienuolynai su savo brolijomis ir amatų centrais, iki sudėtingo karų laikotarpio, kai čia veikė Vilniaus getas. „Tačiau ties tuo laikmečiu nesustosime – parodos koncepcija ves lankytojus iki pat šiuolaikinės epochos, kai čia veikė meno erdvė-galerija“, – atskleidžia Vytautas.
Pasak V. Tinterio, visi, apsilankę parodoje, bus vaišinami nealkoholiniais gėrimais bei užkandžiais. „Siekiame skatinti kultūringą laisvalaikį, meno renginius be alkoholio ir socialiai atsakingą verslą. Renginyje labai laukiami ir tėveliai su vaikais, nes paroda turi edukacinę pusę – įdomiai, nenuobodžiai pasakoja apie mūsų visų praeitį“, – renginio koncepcija dalijasi garsus kino režisierius.
