Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimas Kaune

Nuo kovo 15 d. Kauno IX forto muziejuje galima aplankyti naują nuolatinę ekspoziciją „Gelbėtojai“, pasakojančią žydų gelbėjimo Kaune istoriją. Minint Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, ekspozicija buvo pristatyta Kauno žydų bendruomenės nariams, gelbėtojų artimiesiems ir kitiems svečiams.
Šaltinis: Kauno IX forto muziejus
Renginyje dalyvavo Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas ir Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas kartu su bendruomenėmis, gelbėtojų Sofijos ir Kazio Binkių vaikaitė bei Lilijanos Binkytės Mozūriūnienės ir Vlado Varčiko dukra Iga Makutėnienė, kiti žydų gelbėtojų giminaičiai.
Susirinkusieji tylos minute pagerbė tuos, kurie gelbėdami kito gyvybę paaukojo savąją. Prisimenant žydų gelbėtojus buvo skaitomi gelbėtojų iš Kauno miesto ir rajono vardai ir pavardės.
Muzikinius kūrinius dovanojo Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniai Liepa Kučinskaitė (koncertmeisteris Arminas Suchovas; mokytoja Akvilė Brazauskienė) ir Gustas Bartulis (koncertmeisterė Lina Krėpštaitė; mokytojas Andrius Bernotaitis).
Svečiams naująją ekspoziciją pristatė projekto vadovas, muziejaus Ekspozicijų ir parodų skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas ir UAB „Multimediamark“ vadovas, ekspozicijos rengėjas Vytautas Švėgžda.
Ekspozicijos įrengimą finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija iš Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano lėšų.