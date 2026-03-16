Atmintis gyva: Pasaulio tautų teisuolių diena

Šį sekmadienį Lietuvoje minime Pasaulio tautų teisuolių dieną – pagarbos dieną tiems, kurie tamsiausiu istorijos laikotarpiu rinkosi žmogiškumą ir gelbėjo gyvybes. Šia proga Šiaulių apskrities žydų bendruomenė, kartu su muziejumi „Dingęs Štetlas“, pakvietė visus į prasmingą minėjimo renginį.
Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimas Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / ŠAŽB nuotr.
Ryte susibūrėme Šiaulių Pasaulio tautų teisuolių skvere. Kartu su bendruomenės nariais, LR Seimo nare Ingrida Šimonyte bei Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniais atidavėme pagarbą herojams, kurių pasiaukojimas tapo vilties simboliu.
Vėliau minėjimas persikėlė į Šeduvos muziejų „Dingęs Štetlas“.
Svarbiausios renginio akimirkos:
Oficialus atidarymas: Susirinkusius pasveikino muziejaus direktorius Jonas Dovydaitis.
Pranešimai: Įkvepiančias kalbas sakė LR Seimo narės Ingrida Šimonytė bei Paulė Kuzmickienė.
Gyvoji istorija: Tiesioginės transliacijos metu savo jautria išsigelbėjimo istorija dalinosi Pinchas Nol. Jis papasakojo, kaip Šeduvoje jį išgelbėjo Paluckų šeima, o vėliau jo gyvenimo kelias nuvedė į Izraelį.
Muzikinė dovana: Renginį savo nuostabiu pasirodymu papuošė Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 3c klasės mokiniai.
Dėkojame organizatoriams už atminties puoselėjimą ir visiems dalyvavusiems. Saugodami praeities pamokas, mes kartu kuriame šviesesnę ateitį.
