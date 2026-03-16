Panevėžio miesto inteligentų ir moksleivių būrys rinkosi į Kraštotyros muziejų paminėti Lietuvos žydų gelbėtojų dieną. Susitikime kalbėjo vyr. muziejininkas Donatas Juzėnas, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, žydų gelbėtojo sūnus Vidmantas Markevičius.
Parengė publicistė Joana Viga Čiplytė
Lietuvos žydų gelbėtojų diena Panevėžyje/ PŽB nuotr.
Buvo priminta, kad kovo 15 d. – Lietuvos žydų gelbėtojų dieną pagerbiame visus Lietuvos žmones, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybėmis gelbėjo žydus.
Ši atmintina diena pradėta minėti 2023 m. kovo mėn. 15 d., kada pirmoji iš Lietuvos žydų gelbėtoja Ona Šimaitė buvo įvertinta Izraelio valstybės už žydų gelbėjimą Lietuvoje ir jai buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas.
Mintimis dalijosi Gennady Kofman ir Kupiškio r. žydų gelbėtojo Juozo Markevičiaus vaikaitis Vidmantas, kuris pasakojo apie savo senelį, tėvelius ir išgelbėtus 9 žydus. 1991 m. sūnui Jonui Markevičiui buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.
Panevėžio ,,Vilties“ progimnazijos moksleiviai perskaitė Panevėžio apskrities žydų gelbėtojų vardus ir pavardes.
Susirinkusieji apie 1.30 val. susikaupę žiūrėjo naujai sukurtą dok. filmą ,,IRENA“, režisierė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, Giedrė Žickytė.
DOKUMENTINIS FILMAS ,,IRENA“
Kartais istorija slypi ne vadovėliuose, o viso žmogaus gyvenime, viename likime, kuriame telpa visas laikotarpis – jo dramatiški pasirinkimai, labai stiprus žmogiškumas. Būten apie tai pasakoja dok. filmas ,,IRENA“. Tai pasakojimas apie moterį, kurios gyvenimas tapo liudijimu laikui. Apie žmogų, kuris atsidūrė istorijos kryžkelyje ir turėjo priimti sprendimus reikalaujančius drąsos ir vidinės stiprybės, tikėjimo tuo, kas teisinga.
Tai pasakojimas apie iškilią Lietuvos kultūros asmenybę – prof. IRENĄ VEISAITĘ (1928 – 2020), kurios gyvenimas – tarsi XX a. Europos istorijos atspindys. Dar vaikystėje patyrė Holokausto tragediją – prarado savo šeimą, tačiau pati stebuklingai išliko gyva. 1944 m. pavasarį ponia Stefanija Ladigienė, nepaisydama rizikos, išgelbėjo Ireną, priglaudusi ir paslėpusi savo namuose.
Vėliau ji tapo literatūrologe, teatrologe ir kultūros žmogumi. Daugelį metų dirbo tam, kad skirtingų tautų ir kultūros žmonės galėtų kalbėtis, suprasti vieni kitus ir mokytis iš istorijos.
Nepaisant visų išbandymų IRENA visą gyvenimą išliko šviesus, atviras žmogus. Jos gyvenimo istorija – tai pasakojimas apie išgyvenimą, apie atmintį, bet kartu ir apie didžiulę vidinę stiprybę bei žmogiškumą.
Kviečiu į nepaprastą kino istoriją ,,IRENA“.
