Purim ir Kovo 8-oji Panevėžyje

Pagal Panevėžio žydų bendruomenės tradicijas, tarptautinė moterų diena švenčiama kiekvienais metais. Šį kartą kovo 8 d. susirinko šią iškilmingą šventę labai nemažas būrys moterų ir kuri dar primena šią pavasarišką šventę susijusi su oro atšilimo, pradėjo tirpti sniegas po tokios sunkios, šaltos žiemos kuri buvo šiais metais. Visos moterys norėjo šilumos, dėmesio ir gėrio.
Šiai dienai buvo paruoštas vaišių stalas, su ypatingomis vaišiomis, kurie neapsėjo be žydiškų tradicijų. Keletą dienų atgal, buvo švenčiama Purim šventė bendruomenėje, todėl ir buvo sujungti šie du prasmingi renginiai, kurie buvo padalinti i dvi dalis: 1 dalis buvo skirta Magelat Ester knygos skaitymui ir Gennady Kofman pabrėžia, kad: “Daugiau negu 2000 metų atgal Persijos valstybėje kurioje valdė Ahašverošas įsimylėjo žydaitę Ester, kurį išgelbėjo žydų tautybę nuo išnykimo. Gennady pabando sujungti Ester drąsos ir moteriškos esmės mūsų gyvenime. Tokiu būdų istorinis faktas eilinį kartą traktuoja. Vienas iš pagrindinių rolių moterys pasaulio gyvenime. Aplamai visi renginiai praėjo įdomiai, ir linksmai. Pačios moterys kurios dalyvavo renginyje, pačios kėlė savo nuotaiką su muzika ir humoru. Kaip ir Purimas, ir kovo 8 d. turi būti linksma šventė. Visoms moterims buvo padovanotos gėlęs, ir užaugintos gyvos gėlės Panevėžio žydų bendruomenėje savanorės Aušros. Kas svarbiausia, kad mūsų mylima savanorė Aušra iškepė Homentašus, o visiems dalyviams skonis labai patiko, o dar liko svečiams kurie apsilankys artimiausiu metu bendruomenėje.